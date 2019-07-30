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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

МГИК пересмотрит отказ в регистрации Митрохина кандидатом в МГД

Вчера, 17:27
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПредседатель "Яблока" Сергей Митрохин
Председатель Яблока Сергей Митрохин
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Мосгоризбирком в ходе заседания во вторник принял решение удовлетворить жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина на отказ ему в регистрации в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы, окружная избирательная комиссия теперь обязана пересмотреть свое решение.
Ранее во вторник жалобу Митрохина рассмотрела рабочая группа Мосгоризбиркома и рекомендовала ее удовлетворить, так как кандидату было возвращено 203 подписи, и теперь их хватает для регистрации.
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"Предлагается жалобу Митрохина удовлетворить. Решение окружной избирательной комиссии отменить полностью. Комиссию обязуем провести повторную проверку подписных листов и документов кандидата Митрохина и рассмотреть вопрос о регистрации кандидата", - сообщил в ходе заседания председатель комиссии Валентин Горбунов.
В свою очередь, Митрохин отметил, что наблюдалось очень много ошибок при вводе данных избирателей.
"Я бы хотел добавить, что, с моей точки зрения, подобные нарушения были и в других округах. Они все похожи друг на друга. Я считаю, что не только я, но и все остальные кандидаты, у которых наблюдались подобные нарушения, должны быть восстановлены на выборах в Московскую городскую думу", - сказал Митрохин.
Ранее во вторник на заседании Мосгоризбиркома повторно рассмотрели жалобы трех кандидатов в депутаты, комиссия оставила в силе отказ в регистрации по всем рассмотренных жалобам. В их числе выдвиженец от партии "Яблоко" Анастасия Брюханова, самовыдвиженец Юлия Галямина и оппозиционер Илья Яшин.
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Кроме того, во вторник комиссией были рассмотрены жалобы еще двух незарегистрированных кандидатов -  самовыдвиженцев Марины Лукьянец и Александра Руденко. Мосгоризбирком поддержал решение рабочей группы оставить в силе решения об отказе в регистрации по обеим жалобам.
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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25 июля, 20:40
Мосгоризбирком повторно отказал в регистрации пяти кандидатам
2000222
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Выборы в МосгордумуМосгоризбиркомСергей МитрохинМосковская городская думаПолитика
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