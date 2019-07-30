Новое пожарное депо открыто во Всеволожском районе

С. - ПЕТЕРБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко открыл новое пожарное депо в поселке Янино Всеволожского района.

"Открытие пожарного депо в Янино – последовательная политика региона по обеспечению новостроек всей необходимой инфраструктурой, и в первую очередь – компонентами безопасности", — подчеркнул глава региона на церемонии открытия.

В депо на улице Ясной, дом 7 разместилось подразделение Ленинградской областной противопожарной спасательной службы "Леноблпожспас". Подразделение в составе 46 спасателей будет обслуживать территорию с населением около 80 тысяч человек. В частности, это населенные пункты Кудрово, Янино, Колтуши. В рамках государственной программы "Безопасность Ленинградской области" приобретены пожарные машины, специальная техника и обмундирование.

Работы по строительству вела Дирекция комплексного развития в Янино. Общая площадь объекта составила 948 квадратных метров, стоимость - около 109 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.