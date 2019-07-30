Здание избиркома в Донецкой области Украины взяли под охрану полиции

КИЕВ, 30 июл - РИА Новости. Полицейские взяли под охрану здание окружной избирательной комиссии в городе Покровск Донецкой области Украины, где находится избирательная документация, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции страны.

"По решению окружной избирательной комиссии здание, где находится избирательная документация, было передано под охрану полицейских. Полиция будет обеспечивать охрану до момента восстановления работы комиссии. Сейчас нарушений публичной безопасности и правопорядка не допущено", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, возле избиркома находятся люди, выражающие недоверие результатам выборов.