Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-30T17:15Z
https://ria.ru/20190730/1557017029.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155680/43/1556804324_0:82:800:532_1036x0_80_0_0_67311fa3e5f3d97284d25753191384ba.jpg
РИА Новости

Здание избиркома в Донецкой области Украины взяли под охрану полиции

Вчера, 17:15
252
© Фото : Нацполиция Донецкой областиАкция протеста возле избиркома в Донецкой области
Акция протеста возле избиркома в Донецкой области
© Фото : Нацполиция Донецкой области
Акция протеста возле избиркома в Донецкой области. Архивное фото
КИЕВ, 30 июл - РИА Новости. Полицейские взяли под охрану здание окружной избирательной комиссии в городе Покровск Донецкой области Украины, где находится избирательная документация, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции страны.
"По решению окружной избирательной комиссии здание, где находится избирательная документация, было передано под охрану полицейских. Полиция будет обеспечивать охрану до момента восстановления работы комиссии. Сейчас нарушений публичной безопасности и правопорядка не допущено", - говорится в сообщении.
Автомобиль полиции в Киеве
24 июля, 08:57
"Тревожный симптом". Политолог о спецназе на протестах в Донецкой областиМВД Украины отправило спецназ в Донецкую область из-за митинга у избиркома. Возникают серьезные вопросы к украинской власти – в эфире радио Sputnik их озвучил политолог Владимир Шаповалов.
По данным ведомства, возле избиркома находятся люди, выражающие недоверие результатам выборов.
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 100% протоколов партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
000000
Обсудить 0
Досрочные выборы в РадуСитуация на УкраинеДонецкая областьУкраинаВ мире
Рекомендуем
Бывший глава одесской полиции Дмитрий Головин
На Украине задержали экс-начальника полиции Одесской области
РИА
Новости
Борис Джонсон у штаб-квартиры Консервативной партии в Лондоне
Джонсон и премьер Ирландии обсудили Brexit
Илья Кива
Украинский политик призвал заниматься "проблемами в стране, а не парадами"
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 21 января 2019
Спецпредставитель ООН по Сирии не приедет на переговоры в Нур-Султан
Лента
новостей
Политик Дмитрий Гудков
Гудков получил 30 суток ареста за незаконную акцию у Мосгоризбиркома
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Медведчук заявил, что его партия будет главной оппозиционной силой в Раде
На месте ДТП в Бай-Тайгинском районе Республики Тыва. Стоп-кадр видео СК РФ
В Туве построили новый мост после гибели десяти человек на переправе
СК возбудил дело после гибели рабочей при пожаре на заводе на Урале
Киево-Печерская лавра
Элладская церковь ответила на слова Епифания о признании "новой церкви"
На Украине проходят обыски на таможенных постах двух аэропортов
В Киеве напали на сотрудников агентства "Укринформ"
Паспорта России, Донецкой Народной Республики и Украины
Киев распространяет фейки о выдаче российских паспортов, заявили в ДНР
Флаги ЕС
Финляндия предложила ЕС новый источник экономического роста
Акция в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро
Представитель Гуаидо готов встретиться с Лавровым
Здание министерства иностранных дел РФ
МИД ответил на критику в связи с задержаниями на незаконной акции в Москве
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:57Ракету "Протон-М" для коммерческого пуска доставили на Байконур
09:56СК завел дело после взрыва газа в тюменском поселке
09:52В Киргизии нашли вещи пропавшего российского альпиниста
09:49МЧС предупредило жителей Приамурья о ливнях и грозах 31 июля и 1 августа
09:46Ухудшилось состояние пострадавших в ДТП с челябинским экс-замгубернатора
09:45Резервный борт доставил в Тюмень пассажиров севшего в Самаре SSJ100
09:44Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:41У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,0
09:39В Башкирии бойцовская собака напала на ребенка
09:34Обвиненный во взятке в 114 млн рублей заммэра Якутска вышел из СИЗО
09:20У берегов Сальвадора произошло землетрясение магнитудой 5,9
09:19В Японии подтвердили планы демонтировать АЭС "Фукусима-2"
09:19В Белогорске уровень паводка превысил отметки наводнения 2013 года
09:15Британия покинет ЕС в срок, заявил министр по вопросам Brexit
09:14Пожарный самолет Бе-200 начал тушить лесные пожары в Красноярском крае
09:06В Свердловской области выявили шесть несанкционированных палаточных лагерей
09:04Мединский прокомментировал жалобу "Пионера" из-за "Смерти Сталина"
09:01Минтранс предложил локализовать данные об автобусных перевозках, пишут СМИ
08:58В Туве построили новый мост после гибели десяти человек на переправе
08:52В Самаре экстренно приземлился SSJ100
Лента новостейМолния