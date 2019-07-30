Здание избиркома в Донецкой области Украины взяли под охрану полиции

КИЕВ, 30 июл - РИА Новости. Полицейские взяли под охрану здание окружной избирательной комиссии в городе Покровск Донецкой области Украины, где находится избирательная документация, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции страны.
"По решению окружной избирательной комиссии здание, где находится избирательная документация, было передано под охрану полицейских. Полиция будет обеспечивать охрану до момента восстановления работы комиссии. Сейчас нарушений публичной безопасности и правопорядка не допущено", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, возле избиркома находятся люди, выражающие недоверие результатам выборов.
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 100% протоколов партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.