В Бурятии спасатели нашли туристов, просивших о помощи при сплаве на реке

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Спасатели обнаружили группу туристов, которые сплавлялись на катамаранах по реке Урик в Бурятии и попали в беду, говорится в сообщении МЧС РФ.

В понедельник группа из 12 туристов в Бурятии попросила помощи в эвакуации в районе слияния рек Урик и Даялык. По данным республиканского агентства ГО и ЧС, один из них погиб. Ситуация осложнялась сильным течением и большими порогами на реке.