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РИА Новости

В Бурятии спасатели нашли туристов, просивших о помощи при сплаве на реке

Вчера, 17:14
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Спасатели обнаружили группу туристов, которые сплавлялись на катамаранах по реке Урик в Бурятии и попали в беду, говорится в сообщении МЧС РФ.
В понедельник группа из 12 туристов в Бурятии попросила помощи в эвакуации в районе слияния рек Урик и Даялык. По данным республиканского агентства ГО и ЧС, один из них погиб. Ситуация осложнялась сильным течением и большими порогами на реке.
"Тургруппа найдена бортом Ми-8, дан отбой следования спасателям БРПСС (Бурятской республиканской поисково-спасательная службы - ред.)", - говорится в сообщении.
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