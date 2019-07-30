Трамп рассказал, как идут торговые переговоры с Китаем

ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые переговоры с Китаем идут хорошо.

"Переговоры с Китаем идут очень хорошо", - сказал он журналистам.

Во вторник в Китае стартовал очередной раунд торговых переговоров между Пекином и Вашингтоном. Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары.

США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ китайское министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня ввел повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.