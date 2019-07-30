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РИА Новости

СМИ сообщили о двух погибших при стрельбе в супермаркете в США

Вчера, 17:07
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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Два человека погибли и еще двое получили ранения при стрельбе в супермаркете Walmart в американском городе Сайтхэйвен в штате Миссисипи, сообщает во вторник телеканал WREG.
В числе раненых - офицер полиции и сам стрелявший, который оказался бывшим сотрудником магазина. Жизни полицейского ничто не угрожает, нападавший получил две пули и доставлен в больницу. Оба погибших работали в супермаркете.
По данным телеканала, стрелявший накануне был отстранен от работы за то, что наставил нож на покупателя.
Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Гилрой, штат Калифорния, США. 28 июля 2019
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