СМИ сообщили о двух погибших при стрельбе в супермаркете в США

ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Два человека погибли и еще двое получили ранения при стрельбе в супермаркете Walmart в американском городе Сайтхэйвен в штате Миссисипи, сообщает во вторник телеканал WREG.
В числе раненых - офицер полиции и сам стрелявший, который оказался бывшим сотрудником магазина. Жизни полицейского ничто не угрожает, нападавший получил две пули и доставлен в больницу. Оба погибших работали в супермаркете.
По данным телеканала, стрелявший накануне был отстранен от работы за то, что наставил нож на покупателя.