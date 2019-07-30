Мэра города в Казахстане уволили после видео из Лондона

Публикация от Gabidulla Abdrakhimov (@gabidullaabdrakhimov) 23 Июл 2019 в 6:36 PDT

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Чиновник отметил также, что руководители регионов должны быть настоящими слугами народа и вести себя подобающим образом.