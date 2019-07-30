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РИА Новости

Мэра города в Казахстане уволили после видео из Лондона

Вчера, 17:06
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГорода мира. Лондон
Города мира. Лондон
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Города мира. Лондон. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 30 июл — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил акима (мэра) Шымкента Габидуллу Абдрахимова, сообщила пресс-служба главы государства.
На минувшей неделе Абдрахимов опубликовал на своей странице в инстаграме видео из Лондона, откуда передал привет подписчикам. На видеозаписи Абдрахимов заявил, что "надо жить и работать в Казахстане и путешествовать по всему миру". Ролик вызвал бурную реакцию в соцсетях, некоторые пользователи обвинили Абдрахимова в хвастовстве и призвали быть скромнее. Позже он заявил, что был в Лондоне в командировке.
По словам руководителя президентской администрации Крымбека Кушербаева, Абдрахимов исчерпал свой кредит доверия.
"Как подчеркнул глава государства Касым-Жомарт Токаев, сейчас самое главное — это диалог между народом и властью. Вы хорошо знаете, что Габидулла Абдрахимов получал поддержку и доверие руководства нашей страны. К сожалению, он недостаточно осознал это", — цитирует Кушербаева Sputnik Казахстан.
Чиновник отметил также, что руководители регионов должны быть настоящими слугами народа и вести себя подобающим образом.
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Касым-Жомарт ТокаевШымкентЛондонВ мире
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