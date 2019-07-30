Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-30T17:04Z
https://ria.ru/20190730/1557016584.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/151962/81/1519628111_0:166:3075:1896_1036x0_80_0_0_30dbb76f86e18295ffed44a465c62321.jpg
РИА Новости
Нижегородская область

Жители Нижегородской области смогут выбрать проекты для финансирования

Вчера, 17:04
37
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВид на речной вокзал в Нижнем Новгороде
Вид на речной вокзал в Нижнем Новгороде
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Вид на речной вокзал в Нижнем Новгороде. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июл - РИА Новости. Голосование по отбору проектов для их дальнейшего финансирования из бюджета пройдет в Нижегородской области с 1 по 15 сентября, сообщает пресс-служба правительства региона.
По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, все муниципальные районы и городские округа до 12 августа предлагают до пяти проектов на определенную для их территории сумму. Общая сумма - 900 миллионов рублей - делится по муниципалитетам в зависимости от численности населения.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
26 июля, 13:32
В Нижегородской области предложили оценить ценовую конкуренцию в регионе
"После проведения экспертизы на соответствие устанавливаемым требованиям министерство финансов разместит информацию о проектах на сайте "Бюджет для граждан Нижегородской области". С 1 по 15 сентября пройдет голосование за проекты, по результатам которого и будут определены проекты-победители, которые затем войдут в модельные бюджеты-2020", - говорится в сообщении.
Глава региона подчеркнул важность того, что каждый житель сможет отдать свой голос за наиболее важный, на его взгляд, проект.
"Голосование дает возможность всем жителям самим принять участие в распределении бюджетных средств, повлиять на конкретные решения властей, направленные на улучшение качества жизни в каждом муниципалитете. Распределено в текущем году будет 900 миллионов рублей. На первый взгляд, по сравнению с консолидированным бюджетом области сумма может показаться незначительной, но для начала реализации проекта - это большой объем средств. В дальнейшем рассмотрим возможность увеличения его финансирования", - заявил Никитин.
Средства на реализацию проектов, которые получат наибольшее количество голосов, будут предусмотрены в областном бюджете в виде финансовой помощи местным бюджетам.
Информация по каждому проекту будет размещаться на сайте "Бюджет для граждан Нижегородской области" в оперативном режиме, чтобы жители могли отслеживать его реализацию, отмечается в сообщении.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Вчера, 16:55
Глава Нижегородской области обсудил достройку проблемного ЖК
000000
Обсудить 0
Нижегородская областьГлеб НикитинНижний НовгородНижегородская областьОбщество
Рекомендуем
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Глава Нижегородской области рассказал о звонках по переходу на цифровое ТВ
РИА
Новости
Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко
Эксперт: мониторинги показывают эффективность решений врио главы Сахалина
Вечный огонь на одном из мемориальных комплексов Великой Отечественной войны
Подмосковье получило 4 млрд рублей на восстановление воинских захоронений
Женщина у регистратуры одной из поликлиник
Свыше 200 тысяч жителей МО прикрепились к поликлинике через интернет
Лента
новостей
В Татарстане рассказали о финансировании нацпроекта "Здравоохранение"
Жилой комплекс Город набережных в подмосковных Химках
Жители Подмосковья в августе проголосуют за дворы для благоустройства
Яма на дороге
Проблема дорожных ям лидирует на портале "Добродел" за прошедшую неделю
Церемония открытия племенного репродуктора компании Омский бекон
В Омской области реализовали крупный инвестиционный проект в сфере АПК
Социальные предприниматели Подмосковья получат грантовую поддержку
Подмосковье в августе в Китае презентует свой экономический потенциал
Владимирские депутаты сохранили льготы для выходящих на пенсию досрочно
Коровы. Архивное фото
В Подмосковье открыли органическую ферму
Более 50 общественных территорий благоустроят в Подмосковье до 2020 года
Врач станции скорой медицинской помощи
В Калужской области фельдшеры получили 11 автомобилей "Нива"
Мусоросортировочный комплекс
В Подмосковье применят технологию плазменной утилизации отходов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:57Ракету "Протон-М" для коммерческого пуска доставили на Байконур
09:56СК завел дело после взрыва газа в тюменском поселке
09:52В Киргизии нашли вещи пропавшего российского альпиниста
09:49МЧС предупредило жителей Приамурья о ливнях и грозах 31 июля и 1 августа
09:46Ухудшилось состояние пострадавших в ДТП с челябинским экс-замгубернатора
09:45Резервный борт доставил в Тюмень пассажиров севшего в Самаре SSJ100
09:44Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:41У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,0
09:39В Башкирии бойцовская собака напала на ребенка
09:34Обвиненный во взятке в 114 млн рублей заммэра Якутска вышел из СИЗО
09:20У берегов Сальвадора произошло землетрясение магнитудой 5,9
09:19В Японии подтвердили планы демонтировать АЭС "Фукусима-2"
09:19В Белогорске уровень паводка превысил отметки наводнения 2013 года
09:15Британия покинет ЕС в срок, заявил министр по вопросам Brexit
09:14Пожарный самолет Бе-200 начал тушить лесные пожары в Красноярском крае
09:06В Свердловской области выявили шесть несанкционированных палаточных лагерей
09:04Мединский прокомментировал жалобу "Пионера" из-за "Смерти Сталина"
09:01Минтранс предложил локализовать данные об автобусных перевозках, пишут СМИ
08:58В Туве построили новый мост после гибели десяти человек на переправе
08:52В Самаре экстренно приземлился SSJ100
Лента новостейМолния