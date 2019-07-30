Жители Нижегородской области смогут выбрать проекты для финансирования

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июл - РИА Новости. Голосование по отбору проектов для их дальнейшего финансирования из бюджета пройдет в Нижегородской области с 1 по 15 сентября, сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, все муниципальные районы и городские округа до 12 августа предлагают до пяти проектов на определенную для их территории сумму. Общая сумма - 900 миллионов рублей - делится по муниципалитетам в зависимости от численности населения.

"После проведения экспертизы на соответствие устанавливаемым требованиям министерство финансов разместит информацию о проектах на сайте "Бюджет для граждан Нижегородской области". С 1 по 15 сентября пройдет голосование за проекты, по результатам которого и будут определены проекты-победители, которые затем войдут в модельные бюджеты-2020", - говорится в сообщении.

Глава региона подчеркнул важность того, что каждый житель сможет отдать свой голос за наиболее важный, на его взгляд, проект.

"Голосование дает возможность всем жителям самим принять участие в распределении бюджетных средств, повлиять на конкретные решения властей, направленные на улучшение качества жизни в каждом муниципалитете. Распределено в текущем году будет 900 миллионов рублей. На первый взгляд, по сравнению с консолидированным бюджетом области сумма может показаться незначительной, но для начала реализации проекта - это большой объем средств. В дальнейшем рассмотрим возможность увеличения его финансирования", - заявил Никитин.

Средства на реализацию проектов, которые получат наибольшее количество голосов, будут предусмотрены в областном бюджете в виде финансовой помощи местным бюджетам.