Мосгорсуд оставил Шестуна в СИЗО

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Мосгорсуд во вторник признал законным продление ареста экс-главе Серпухова Александру Шестуну, подозреваемому в аферах, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Жалобу оставили без изменения",- сказал собеседник агентства.

Шестун был госпитализирован из СИЗО в психиатрическую больницу после того, как объявил голодовку. Накануне в понедельник его обратно перевели из больницы в СИЗО.

Шестун возглавлял Серпуховский район с 2003 по 2018 годы и все это время, считает СК РФ, незаконно занимался бизнесом через подставных лиц. Вместе с сообщниками чиновник, по мнению следствия, проворачивал крупные аферы с муниципальной землей, в результате которых она продавалась в десятки раз дешевле рынка. Как заявляет СК РФ, махинации сделали Шестуна миллиардером.