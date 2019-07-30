Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-30T17:04Z
https://ria.ru/20190730/1557016561.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155248/36/1552483688_27:774:2145:1965_1036x0_80_0_0_8a127e0cbf5c71db0f8d187679b511a9.jpg
РИА Новости

Мосгорсуд оставил Шестуна в СИЗО

Вчера, 17:04
341
© РИА Новости / Александр ВильфБывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
© РИА Новости / Александр Вильф
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Мосгорсуд во вторник признал законным продление ареста экс-главе Серпухова Александру Шестуну, подозреваемому в аферах, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Жалобу оставили без изменения",- сказал собеседник агентства.
Шестун был госпитализирован из СИЗО в психиатрическую больницу после того, как объявил голодовку. Накануне в понедельник его обратно перевели из больницы в СИЗО.
Шестун возглавлял Серпуховский район с 2003 по 2018 годы и все это время, считает СК РФ, незаконно занимался бизнесом через подставных лиц. Вместе с сообщниками чиновник, по мнению следствия, проворачивал крупные аферы с муниципальной землей, в результате которых она продавалась в десятки раз дешевле рынка. Как заявляет СК РФ, махинации сделали Шестуна миллиардером.
Экс-Глава Серпуховского муниципального района Московской области Александр Шестун
24 июля, 23:43
Голодающего Шестуна не стали класть в гражданскую больницу
Шестун, который находится в СИЗО более года, вину не признает и считает, что его уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района. Перед задержанием бывший глава района записывал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором жаловался на давление и угрозы, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков впоследствии заявлял, что ему "нечего сказать по этой теме".
1100001
Обсудить 0
Александр ШестунСледственный комитет РФМосковский городской судПроисшествия
Рекомендуем
Независимый российский политик и общественный деятель Юлия Галямина
МГИК оставил в силе отказ в регистрации Галяминой кандидатом в депутаты МГД
РИА
Новости
Ростовский суд оставил под домашним арестом активистку "Открытой России"
В Башкирии бойцовская собака напала на ребенка
Люди под зонтами во время дождя в Москве
Вторник в Москве может стать самым холодным днем с начала июля
Лента
новостей
Политик Дмитрий Гудков
Гудков получил 30 суток ареста за незаконную акцию у Мосгоризбиркома
Глава Якутии Айсен Николаев. Архивное фото
Глава Якутии взял под личный контроль тушение лесных пожаров в республике
СМИ сообщили о двух погибших при стрельбе в супермаркете в США
Участники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве
В Москве после акции возбудили три дела о насилии к представителю власти
Незарегистрированные кандидаты в депутаты Московской городской думы Иван Жданов, Илья Яшин и Любовь Соболь во время акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу. 17 июля 2019
МГИК оставил в силе отказ в регистрации Яшина кандидатом в МГД
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Генпрокуратура внесла представление Скворцовой
Незарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Анастасия Брюханова
Мосгоризбирком оставил в силе отказ в регистрации Брюхановой
Выплата пенсии в одном из отделений Почты России
Росстат назвал средний размер пенсий в июне
Зураб Абашидзе. Архив
Абашидзе выступил за сохранение российско-грузинских переговоров в Праге
Протест против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции, Гонконг. 7 июля 2019
Власти Гонконга предъявят обвинения за участие в беспорядках, сообщили СМИ
В Сеуле созвали экстренное совещание в связи с ракетными испытаниями в КНДР
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:57Ракету "Протон-М" для коммерческого пуска доставили на Байконур
09:56СК завел дело после взрыва газа в тюменском поселке
09:52В Киргизии нашли вещи пропавшего российского альпиниста
09:49МЧС предупредило жителей Приамурья о ливнях и грозах 31 июля и 1 августа
09:46Ухудшилось состояние пострадавших в ДТП с челябинским экс-замгубернатора
09:45Резервный борт доставил в Тюмень пассажиров севшего в Самаре SSJ100
09:44Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:41У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,0
09:39В Башкирии бойцовская собака напала на ребенка
09:34Обвиненный во взятке в 114 млн рублей заммэра Якутска вышел из СИЗО
09:20У берегов Сальвадора произошло землетрясение магнитудой 5,9
09:19В Японии подтвердили планы демонтировать АЭС "Фукусима-2"
09:19В Белогорске уровень паводка превысил отметки наводнения 2013 года
09:15Британия покинет ЕС в срок, заявил министр по вопросам Brexit
09:14Пожарный самолет Бе-200 начал тушить лесные пожары в Красноярском крае
09:06В Свердловской области выявили шесть несанкционированных палаточных лагерей
09:04Мединский прокомментировал жалобу "Пионера" из-за "Смерти Сталина"
09:01Минтранс предложил локализовать данные об автобусных перевозках, пишут СМИ
08:58В Туве построили новый мост после гибели десяти человек на переправе
08:52В Самаре экстренно приземлился SSJ100
Лента новостейМолния