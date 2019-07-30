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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Элладская церковь ответила на слова Епифания о признании "новой церкви"

Вчера, 17:00
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Киево-Печерская лавра. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В Элладской православной церкви (ЭПЦ) опровергли заявление главы "новой церкви" Украины Епифания Думенко о том, что ЭПЦ якобы признала новосозданную неканоническую структуру.
Как утверждал Думенко, на торжествах "Православной церкви Украины" (ПЦУ) по случаю Дня Крещения Руси присутствовал и сослужил с представителями ПЦУ митрополит Лагады, Литии и Редины Иоанн, а это якобы свидетельствует о том, что ЭПЦ де-факто признала автокефалию ПЦУ.
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В комментарии пресс-службы Лангадасской митрополии, который публикует греческое церковное агентство "Ромфея", отмечается, что Элладская православная церковь не признавала ПЦУ и не делегировала в Киев митрополита Иоанна — тот действовал исключительно по собственной инициативе, а не как представитель ЭПЦ.
В митрополии подчеркнули, что Элладская церковь до сих пор не приняла окончательного решения по вопросу признания ПЦУ.
Лангадасская митрополия Элладской церкви относится к так называемым "новым территориям" Греции (северным землям, вошедшим в состав государства в начале XX века). Они имеют двойное подчинение — и Константинопольской, и Элладской церкви.
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Так называемая Православная церковь Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре прошлого года в результате слияния двух неканонических структур: Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Главой новой церкви стал "митрополит" Епифаний. Каноническая Украинская православная церковь во главе с митрополитом Онуфрием отказалась участвовать в этом мероприятии.
В начале января Константинопольский патриарх Варфоломей выдал Киеву томос об автокефалии, ставящий ПЦУ в зависимость от Константинополя. В частности, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины и она не может ставить епископов или основывать приходы за границей.
В Русской православной церкви каноническое значение собрания в Киеве назвали ничтожным, автокефалию — "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.
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Религия и мировоззрениеСитуация вокруг УПЦЭлладская православная церковьРусская православная церковьУкраинаВ мире
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