Элладская церковь ответила на слова Епифания о признании "новой церкви"

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В Элладской православной церкви (ЭПЦ) опровергли заявление главы "новой церкви" Украины Епифания Думенко о том, что ЭПЦ якобы признала новосозданную неканоническую структуру.

Как утверждал Думенко, на торжествах "Православной церкви Украины" (ПЦУ) по случаю Дня Крещения Руси присутствовал и сослужил с представителями ПЦУ митрополит Лагады, Литии и Редины Иоанн, а это якобы свидетельствует о том, что ЭПЦ де-факто признала автокефалию ПЦУ.

В комментарии пресс-службы Лангадасской митрополии, который публикует греческое церковное агентство "Ромфея", отмечается, что Элладская православная церковь не признавала ПЦУ и не делегировала в Киев митрополита Иоанна — тот действовал исключительно по собственной инициативе, а не как представитель ЭПЦ.

В митрополии подчеркнули, что Элладская церковь до сих пор не приняла окончательного решения по вопросу признания ПЦУ.

Лангадасская митрополия Элладской церкви относится к так называемым "новым территориям" Греции (северным землям, вошедшим в состав государства в начале XX века). Они имеют двойное подчинение — и Константинопольской, и Элладской церкви.

Так называемая Православная церковь Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре прошлого года в результате слияния двух неканонических структур: Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Главой новой церкви стал "митрополит" Епифаний. Каноническая Украинская православная церковь во главе с митрополитом Онуфрием отказалась участвовать в этом мероприятии.

В начале января Константинопольский патриарх Варфоломей выдал Киеву томос об автокефалии, ставящий ПЦУ в зависимость от Константинополя. В частности, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины и она не может ставить епископов или основывать приходы за границей.