В Омской области реализовали крупный инвестиционный проект в сфере АПК

ОМСК, 30 июл - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков открыл современный племенной репродуктор компании "Омский бекон", крупный инвестиционный проект позволит увеличить производство свинины в регионе, сообщает областное правительство.

Во вторник в селе Калинино Омского района области "Омский бекон" ввел в строй племенной репродуктор - это событие завершило первый этап масштабного инвестпроекта по модернизации свиноводческих предприятий компании в регионе с общим объемом инвестиций в 3,3 миллиарда рублей с 2017 по 2019 год. Вложения в племенной репродуктор составили 1,9 миллиарда рублей. Сейчас на долю "Омского бекона" приходится треть производимой в регионе свинины в живом весе. Предприятие планирует в ближайшие годы занять почти половину регионального рынка.

"За последние годы это крупнейший инвестиционный проект в агропромышленном секторе. Общий объем инвестиций в модернизацию производства составит более восьми миллиардов рублей, так что на очереди - не менее крупные проекты", - сказал Бурков.

Глава региона отметил, что проект реализован с учетом лучшего мирового опыта с использованием инновационных строительных и технологических решений, а также последних достижений в области ветеринарной и биозащиты, что очень актуально для Омской области, которая несколько лет назад с большими потерями пережила африканскую чуму свиней.

"Это очень важно. Как и то, что компания "Омский бекон" гарантированно будет развиваться на территории нашего региона, наращивая производственные мощности и объемы выпуска качественной продукции. Продуктивное племенное стадо - здесь, налоги - здесь, рабочие места - тоже здесь", - сказал он.

Племенной репродуктор на 25 тысяч голов свиней единовременного содержания размещен на одной производственной площадке, имеет охраняемую производственную территорию с ограждением и контролируемым входом и въездом. На площади 50 гектаров построено "с нуля" 10 производственных корпусов для содержания животных, соединенных технологическими галереями между собой и с санитарно-бытовым корпусом. Площадка к работе полностью готова. Первую партию животных здесь будут принимать 15 августа.