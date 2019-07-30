Новый генконсул США во Владивостоке вступил в должность

Стоп-кадр видео обращения Генерального консула США во Владивостоке Луи Кришока в связи с его назначением

ВЛАДИВОСТОК, 30 июл - РИА Новости. Новый генеральный консул США во Владивостоке Луи Кришок официально вступил в должность, сообщает дипмиссия на своей странице в Новый генеральный консул США во Владивостоке Луи Кришок официально вступил в должность, сообщает дипмиссия на своей странице в Facebook

Предыдущий генконсул США во Владивостоке Майкл Кийс завершил работу 5 июля и отбыл на новое место работы. Он занимал эту должность с августа 2016 года. Будучи генконсулом, Кийс выдержал весь Великий пост, а также окунулся в крещенскую купель в Амурском заливе.

"В генеральном консульстве США новый руководитель. Сегодня Луис Кришок официально вступил в должность генерального консула США во Владивостоке … Поздравляем нового генконсула и желаем ему успехов в деле улучшения и развития отношений между народами США и РФ", - говорится в сообщении.

На странице опубликовано видеообращение Кришока, где он отмечает, что это будет его первое знакомство с Дальним Востоком России. Он рассказал, что в 90-е годы жил в Екатеринбурге и Москве и работал по программам обмена.

"Из этого личного опыта я уверен, что прямые связи между гражданами наших стран, студентами, артистами и бизнесменами позволяют нам лучше понимать друг друга. Я сделаю все возможное, чтобы расширять и углублять эти связи… Я буду рад путешествовать по региону и познакомиться с вами", - сказал Кришок.

Генконсул отметил, что обязательно будет ходить на матчи ХК "Адмирал" во Владивостоке – он ярый болельщик хоккея и команды "Вашингтон Кэпиталз".

"Вы меня узнаете, потому что я буду в свитере Александра Овечкина", - добавил генконсул.