Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-30T16:51Z
https://ria.ru/20190730/1557016090.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155694/68/1556946818_0:101:2875:1718_1036x0_80_0_0_37fed8a30bf3e142121eb414ac257864.jpg
РИА Новости

Россияне воспринимают Путина важной частью государства, считают политологи

Вчера, 16:51
1753
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин выступает во время Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге. 28 июля 2019
Президент России Владимир Путин выступает во время Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге. 28 июля 2019
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Результаты опроса "Левада-центра", согласно которым 54% респондентов хотели бы видеть Владимира Путина у власти после 2024 года, свидетельствуют о том, что россияне пока не видят достойных альтернатив ему, хотя есть ряд политиков, которые стабильно получают высокую оценку у общества, заявили РИА Новости эксперты, отметив, что преемником все же станет представитель нового политического поколения, который сможет предложить свежие решения, в том числе и в сфере экономики.
По данным на сайте "Левада-центра", в июле 2019 года 54% респондентов сказали, что хотели бы видеть Путина на посту президента России по истечению его нынешнего срока, то есть после 2024 года. Еще 38% ответили на этот вопрос отрицательно, свидетельствуют данные опроса.
"Главное, как мне представляется, состоит в том, что подтвердилась важная особенность российского общественного мнения, которое состоит в том, что Владимира Путина воспринимают как неразрывную часть российской государственности, как важнейший атрибут российского государства. Это фиксировалось ранее, это достаточно длительная тенденция, эта характеристика подтвердилась и сейчас", - отметил старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин.
Он добавил, что важную роль в позитивных оценках действующего президента сыграло то, что Путин постоянно реагирует на самые сложные проблемы, которые встают перед Россией и ее гражданами.
"Будь то вопросы мировой политики и различные кризисы, которые происходят в международных отношениях, или те сложные иногда и чрезвычайные ситуации, которые иногда случаются и происходят в нашей стране. В этом смысла Владимир Путин как был, так и остается верен сам себе – он берет ответственность на себя, принимает решения. И люди видят, что для президента Путина интересы российских граждан никогда не уходят из поля его внимания. Президент Путин – это работающий президент, ответственный президент, постоянно думающий о судьбе России и о благополучии российских граждан", - пояснил Зудин.
Президент РФ Владимир Путин и ведущий телеканала Fox News Крис Уоллес во время интервью в Хельсинки. 16 июля 2018
29 июля, 17:12
В СЖР прокомментировали выдвижение Fox News интервью с Путиным на "Эмми"
По мнению политолога, руководителя "Политической экспертной группы" Константина Калачева, стоит посмотреть на возраст респондентов. По его словам, пожилые люди не склонны что-то менять, поэтому интересно было бы посмотреть, как распределяются голоса молодежи и людей среднего возраста.
Также, по мнению Калачева, важно понимать, чего ожидают те люди, которые хотели бы видеть Путина президентом после 2024 года. "Я думаю, они хотят, чтобы он сосредоточился на повестке внутреннего развития. Собственно говоря, этого и ожидали после выборов. Рейтинг, безусловно, высокий, но он должен быть подкреплен реальным экономическим ростом, улучшением жизни людей, повышением их доходов и прочими вещами, которые связаны с социальным самочувствием. А если у политика высокий рейтинг, но при этом социальное самочувствие и социальный оптимизм идут вниз, если люди перестают верить в будущее, то это рейтинг безнадежности", - подчеркнул он.
Однако сам Путин, по его мнению, вряд ли решится пойти на еще один президентский срок. Тем не менее, положение у власти и влияние нынешний глава России, скорее всего, сохранит, считает эксперт.
"В качестве президента он после 2024 года не останется. Я абсолютно в этом уверен. Влиять на российскую политику он будет всегда, это понятно. Вся нынешняя элита так или иначе ему обязана, но думаю, что это его последний срок. Не думаю, что он вообще очень держится за эту власть. Очевидно, что он уже и сам устал, но не видит, кому можно было бы передать бразды правления. Он же в любом случае хочет быть национальным лидером. А национальный лидер и президент не всегда совпадают", - сказал Калачев.
Здание, где расположена штаб-квартира партии Ликуд, в Тель-Авиве, Израиль
28 июля, 15:10
Правящая в Израиле партия вывесила плакат с Нетаньяху и Путиным
В таком случае, подчеркнул политолог, на первый план выйдет вопрос поиска правильного преемника.
"Не думаю, что он готов растратить свой рейтинг на еще одно участие в президентских выборах, но если он правильно обозначит преемника, которого примет большинство, то рейтинг Путина вырастет. Если он как политик хочет оставаться популярным до конца своих дней, то нужен маневр, нужно чем-то пожертвовать, дать кому-то дорогу, показать, что власть – это не самоцель, а только инструмент борьбы за улучшение ситуации в стране", - резюмировал Калачев.
Эксперты отметили, что российское общественное мнение пока не видит явных кандидатов на роль преемника Путина, но существует целый ряд российских политиков и государственных деятелей, которых оно устойчиво оценивает положительно.
"Один из них Сергей Шойгу, глава минобороны, другой – это Сергей Лавров. Они устойчиво получают позитивные оценки уже длительное время. Но и у того, и у другого есть одно очень интересное свойство – все они работают вместе с Владимиром Путиным, все они работают под его руководством, это члены его команда", - сказал Зудин.
По мнению Калачева, у общества сейчас также есть запрос на омоложение лиц, стоящих у власти. Многие хотели бы увидеть у руля представителей нового политического поколения, которые могут предложить свежие решения, в том числе и в сфере экономики, полагает он.
Президент РФ Владимир Путин во время погружения в батискафе на дно Финского залива в ходе посещения острова Гогланд. 27 июля 2019
27 июля, 16:32
Путин рассказал, зачем погружается под воду и поднимается в небо
"Поэтому я думаю, что если говорить о возможном преемнике президента, то это должен быть явно представитель другого политического поколения, который пользуется доверием Путина, который может обеспечить преемственность, но все же добавить к образу президента что-то новое. Электоральная усталость характерна для любого общества, невозможно вечно быть популярным. Рано или поздно люди от тебя устают. Срок годности и срок эксплуатации есть у всего, даже у политиков",- добавил политолог.
Опрос "Левада-центра" проведен 18 – 24 июля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1605 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%, 2,9% для показателей, близких к 25%/75%, 2% для показателей, близких к 10%/90%, 1,5% для показателей, близких к 5%/95%.
Президент РФ Владимир Путин
26 июля, 16:21
Деятельность Путина одобряет 65% россиян, показал опрос
7210127160
Обсудить 46
Левада-центрВладимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Почитал я комментарии по этой теме на яндексе. Тут ссылок не позволяют. Так вот из 1200 примерно оставленных комментариев примерно 1180 резко отрицательные. Опять думаю. заказной опрос
30 июля, 18:28
Василий Веселин
9012107
"Добавить к образу Президента что-то новое" ? Пожалуй надо. Это больше жесткости по отношению к пятой колоне Запада. Распустились в конец и уже начали наглеть.
30 июля, 17:15
и иван иванов первый
24310065
Рекомендуем
Сергей Собянин
Собянин заявил, что митингующие в Москве вынудили полицию применить силу
РИА
Новости
Деньги
В Росстате назвали число россиян с доходом ниже прожиточного минимума
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
После незаконной акции в Москве возбудили дело о массовых беспорядках
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
Московская полиция призвала воздержаться от участия в митинге 3 августа
Лента
новостей
Выплата пенсии в одном из отделений Почты России
Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Задержание российского танкера NEYMA в Измаиле. Стоп-кадр видео СБУ
На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit
Шезлонги на пляже одного из отелей в Анталье
С начала года на отдыхе в Анталье умерли десятки россиян
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Порошенко покинул Украину вместе с семьей, сообщили СМИ
Украинские военнослужащие на Яворивском полигоне во Львовской области
Украинский генерал призвал создать ракеты, способные "достать Москву"
В Алтайском крае два человека погибли в ДТП
Деньги в кассовом аппарате
Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
Ростовский суд оставил под домашним арестом активистку "Открытой России"
В России предложили заблокировать BlaBlaCar
Пляж в Кемере
"Турпомощь" прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков
В Госдуме могла бы появиться либеральная партия, считает Жуков
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:57Ракету "Протон-М" для коммерческого пуска доставили на Байконур
09:56СК завел дело после взрыва газа в тюменском поселке
09:52В Киргизии нашли вещи пропавшего российского альпиниста
09:49МЧС предупредило жителей Приамурья о ливнях и грозах 31 июля и 1 августа
09:46Ухудшилось состояние пострадавших в ДТП с челябинским экс-замгубернатора
09:45Резервный борт доставил в Тюмень пассажиров севшего в Самаре SSJ100
09:44Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:41У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,0
09:39В Башкирии бойцовская собака напала на ребенка
09:34Обвиненный во взятке в 114 млн рублей заммэра Якутска вышел из СИЗО
09:20У берегов Сальвадора произошло землетрясение магнитудой 5,9
09:19В Японии подтвердили планы демонтировать АЭС "Фукусима-2"
09:19В Белогорске уровень паводка превысил отметки наводнения 2013 года
09:15Британия покинет ЕС в срок, заявил министр по вопросам Brexit
09:14Пожарный самолет Бе-200 начал тушить лесные пожары в Красноярском крае
09:06В Свердловской области выявили шесть несанкционированных палаточных лагерей
09:04Мединский прокомментировал жалобу "Пионера" из-за "Смерти Сталина"
09:01Минтранс предложил локализовать данные об автобусных перевозках, пишут СМИ
08:58В Туве построили новый мост после гибели десяти человек на переправе
08:52В Самаре экстренно приземлился SSJ100
Лента новостейМолния