Режиссер "Маски" рассказал, кто соперничал с Камерон Диаз за роль Тины

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Режиссер фильма "Маска" Чак Рассел рассказал, что роль танцовщицы Тины не сразу досталась Камерон Диаз, сначала на нее рассматривали модель Анну Николь Смит, . Режиссер фильма "Маска" Чак Рассел рассказал, что роль танцовщицы Тины не сразу досталась Камерон Диаз, сначала на нее рассматривали модель Анну Николь Смит, сообщает Variety.

Он уточнил, что Смит не прошла кастинг: "Мы встретились, она была веселой и очаровательной, но у нее не было других качеств, необходимых для этой роли. Я не попробовал ее ни в одной сцене".

Это позволило Камерон Диаз, которая тогда работала моделью и только начинала актерскую карьеру, получить свою первую роль и сразу стать известной.

Рассел увидел ее фотографию среди снимков других претенденток и позвал на пробы: "После первого прослушивания я понял, что она – как раз то, что нужно для этой роли".