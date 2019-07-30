Юлиан Макаров рассказал, как принимали Гергиева на фестивале в Германии

"Мне повезло – благодаря своим немецким друзьям я побывал на этом фестивале и как раз на самом пиковом его моменте – премьере "Тангейзера". Из России там было, может быть, человек пять. Зато был весь немецкий бомонд, включая Ангелу Меркель", - сказал Макаров.