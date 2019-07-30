Юлиан Макаров рассказал, как принимали Гергиева на фестивале в Германии

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Опера Вагнера "Тайгейзер" под управлением Валерия Гергиева на Байройтском фестивале в Германии прошла с огромным успехом, сообщил в интервью РИА Новости телеведущий, театральный и музыкальный критик Юлиан Макаров, комментируя сообщения о "провале" маэстро на фестивале.
Ранее в немецком еженедельнике Die Zeit была опубликована рецензия на четырехчасовую оперу "Тангейзер и состязание певцов в Вартбурге" в постановке Тобиаса Крацера. Опера открыла "вагнеровский" музыкальный фестиваль в Байройте, оркестром управлял Валерий Гергиев. В рецензии указано, что Гергиев был "громко освистан, возможно, по художественным причинам", оркестр играл недостаточно слажено.
"У меня была возможность все слышать и видеть. И зал принимал не просто хорошо, а восторженно. Зал приветствовал весь состав, солистов, оркестр – буквально всех. Публика аплодировала, топала ногами, стараясь выразить огромную благодарность за это, безусловно, интереснейшее высказывание... А когда выходил Гергиев, начинались просто повальные крики "браво!", и аплодисменты еще усиливались. Овация длилась минут десять", - рассказал Макаров.
Он отметил, что, конечно, существует политический контекст, и в Германии есть музыкальные критики, которые в угоду своим интересам действуют в рамках него.
"Мне повезло – благодаря своим немецким друзьям я побывал на этом фестивале и как раз на самом пиковом его моменте – премьере "Тангейзера". Из России там было, может быть, человек пять. Зато был весь немецкий бомонд, включая Ангелу Меркель", - сказал Макаров.
По мнению критика, 25 июля произошло историческое событие, которым Россия должна гордиться.
"Впервые за всю историю Байройтского фестиваля, может быть, самого элитарного, самого обсуждаемого и самого дорогого, российский дирижер встал за дирижерский пульт этого сакрального места. Это событие стало одним из самых обсуждаемых не только юга Германии, а всей страны", - подчеркнул телеведущий.