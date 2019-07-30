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РИА Новости

Глава Генштаба Алжира призвал провести президентские выборы

Вчера, 16:42
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Начальник Генштаба вооруженных сил Алжира Ахмед Гаид Салех призвал провести президентские выборы в стране в самое ближайшее время, передает местный телеканал En-Nahar.
Салех подчеркнул в ходе своего выступления необходимость проведения президентских выборов в Алжире в самое ближайшее время и отметил, что временный президент страны Абделькадер Бенсалах пообещал предоставить все необходимые возможности для их организации.
По его словам, алжирская армия высоко оценивает и поддерживает национальный диалог в стране. Салех добавил, что считает организацию президентских выборов основным пунктом, вокруг которого должен строиться диалог.
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Экс-президент Алжира Абдельазиз Бутефлика 2 апреля после массовых протестов в стране против его выдвижения на пятый срок досрочно покинул свой пост. Временным главой Алжира, согласно конституции, на 90 дней стал спикер верхней палаты парламента Абделькадер Бенсалах. Он издал указ о проведении новых президентских выборов 4 июля. Однако алжирская оппозиция выступила против проведения выборов, пока у власти находятся представители "старого режима". В то же время на проведении выборов настаивала алжирская армия. Из-за бойкота со стороны потенциальных кандидатов голосование было перенесено на неопределенный срок.
В последние недели в Алжире прошли аресты крупнейших бизнесменов и бывших политиков, которых обвиняют в коррупции. При этом народное недовольство не утихает, демонстранты требуют от армии прекратить вмешиваться в политику и настаивают на переходном периоде.
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