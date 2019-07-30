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РИА Новости

США ввели санкции против мэра албанского города Дуррес

Вчера, 16:38
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Власти США ввели санкции против мэра албанского города Дуррес Вангюша Дако в связи с его причастностью к коррупции, сообщает пресс-служба госдепартамента.
"Госсекретарь публично внес в санкционный список мэра албанского города Дуррес Вангюша Дако в связи с его причастностью к коррупции в крупных масштабах в соответствии с разделом 7031 (с) закона о финансировании государственного департамента, деятельности за рубежом и связанных с этим программ 2019 года", - говорится в заявлении госдепа.
Помимо самого Дако, под санкции, запрещающие въезд на территорию США, также подпадают члены его семьи: жена и двое детей.
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