МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Власти США ввели санкции против мэра албанского города Дуррес Вангюша Дако в связи с его причастностью к коррупции, сообщает пресс-служба госдепартамента.

"Госсекретарь публично внес в санкционный список мэра албанского города Дуррес Вангюша Дако в связи с его причастностью к коррупции в крупных масштабах в соответствии с разделом 7031 (с) закона о финансировании государственного департамента, деятельности за рубежом и связанных с этим программ 2019 года", - говорится в заявлении госдепа.