Суд в Кабардино-Балкарии конфисковал недвижимость "Свидетелей Иеговы"*

НАЛЬЧИК, 30 июл – РИА Новости. Урванский районный суд Кабардино-Балкарии по иску прокуратуры обратил в собственность РФ объекты недвижимости, переданные местной организацией "Свидетели Иеговы"* представителям этой конфессии в Испании, сообщает региональное надзорное ведомство.

"Прокуратура Урванского района установила, что в 2017 году местная религиозная организация "Свидетели Иеговы"* в городе Нарткала передала безвозмездно в рамках договора пожертвования религиозной конфессии христианских "Свидетелей Иеговы"* в Испании молитвенный дом площадью 408,3 кв. м. и земельный участок площадью 1039 кв. м., расположенные в Нарткале", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вступившим в законную силу решением Верховного суда РФ указанная организация и ее структурные подразделения признаны экстремистскими, деятельность запрещена, а имущество определено в доход государства.

"По результатам проверки прокуратура района предъявила в Урванский районный суд исковое заявление о признании договора пожертвования указанного недвижимого имущества недействительным и обращении данных объектов в собственность Российской Федерации. Решением суда исковые требования удовлетворены в полном объеме", - уточняет ведомство.

В апреле 2017 года Верховный суд запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"* и входящих в него местных религиозных организаций. Имущество организации подлежит конфискации. За официальным запретом последовало задержание организаторов ряда местных ячеек в регионах России, не прекративших работу после решения ВС РФ.