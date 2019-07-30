Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-30T16:36Z
https://ria.ru/20190730/1557015682.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Суд в Кабардино-Балкарии конфисковал недвижимость "Свидетелей Иеговы"*

Вчера, 16:36
2501
НАЛЬЧИК, 30 июл – РИА Новости. Урванский районный суд Кабардино-Балкарии по иску прокуратуры обратил в собственность РФ объекты недвижимости, переданные местной организацией "Свидетели Иеговы"* представителям этой конфессии в Испании, сообщает региональное надзорное ведомство.
"Прокуратура Урванского района установила, что в 2017 году местная религиозная организация "Свидетели Иеговы"* в городе Нарткала передала безвозмездно в рамках договора пожертвования религиозной конфессии христианских "Свидетелей Иеговы"* в Испании молитвенный дом площадью 408,3 кв. м. и земельный участок площадью 1039 кв. м., расположенные в Нарткале", - говорится в сообщении.
Госсекретарь США Майк Помпео
21 июня, 22:34
Помпео обвинил Россию в неподобающем обращении со "Свидетелями Иеговы"*
Отмечается, что вступившим в законную силу решением Верховного суда РФ указанная организация и ее структурные подразделения признаны экстремистскими, деятельность запрещена, а имущество определено в доход государства.
"По результатам проверки прокуратура района предъявила в Урванский районный суд исковое заявление о признании договора пожертвования указанного недвижимого имущества недействительным и обращении данных объектов в собственность Российской Федерации. Решением суда исковые требования удовлетворены в полном объеме", - уточняет ведомство.
В апреле 2017 года Верховный суд запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"* и входящих в него местных религиозных организаций. Имущество организации подлежит конфискации. За официальным запретом последовало задержание организаторов ряда местных ячеек в регионах России, не прекративших работу после решения ВС РФ.
* Экстремистская организация, запрещенная в России
3700017
Обсудить 0
Новости - Религия и мировоззрениерелигияКабардино-БалкарияПроисшествия
Рекомендуем
Автомобильные номера
Путин упростил получение автомобильных номеров
РИА
Новости
Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн во время выступления в СК Олимпийский в Москве
Группа Rammstein призналась в любви российским фанатам
Украинские военнослужащие на Яворивском полигоне во Львовской области
Украину предупредили о последствиях попыток "достать Москву" ракетами
Собака в вольере
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Лента
новостей
Регионы России. Крым
Польская журналистка оценила отдых в Крыму
Запуск ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-13 со стартовой площадки космодрома Байконур
В ЕКА сообщили о планах приостановить полеты астронавтов к МКС с Байконура
Кадр из сериала Игра престолов
"Пасхалка" или ляп. Зачем Джону Сноу стакан с кофе, а королеве — кеды
Пляж в Кемере
"Турпомощь" прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
Порошенко может уже не вернуться на Украину, заявил киевский политолог
Запуск ракеты Томагавк с ракетного эсминца USS Porter в Средиземном море
США намерены заключить сделку с Россией по контролю над вооружениями
Протоиерей Дмитрий Смирнов
Россия приближается к тому, что останутся одни пенсионеры, заявили в РПЦ
Владимир Зеленский
В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине
Поезд в Московском метрополитене
В московском метро три человека упали на рельсы за несколько часов
Кадр из фильма Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1 (2010)
Названы самые частые поисковые запросы россиян о вселенной Гарри Поттера
МЧС назвало причину пожара в частных домах в Самаре
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:57Ракету "Протон-М" для коммерческого пуска доставили на Байконур
09:56СК завел дело после взрыва газа в тюменском поселке
09:52В Киргизии нашли вещи пропавшего российского альпиниста
09:49МЧС предупредило жителей Приамурья о ливнях и грозах 31 июля и 1 августа
09:46Ухудшилось состояние пострадавших в ДТП с челябинским экс-замгубернатора
09:45Резервный борт доставил в Тюмень пассажиров севшего в Самаре SSJ100
09:44Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:41У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,0
09:39В Башкирии бойцовская собака напала на ребенка
09:34Обвиненный во взятке в 114 млн рублей заммэра Якутска вышел из СИЗО
09:20У берегов Сальвадора произошло землетрясение магнитудой 5,9
09:19В Японии подтвердили планы демонтировать АЭС "Фукусима-2"
09:19В Белогорске уровень паводка превысил отметки наводнения 2013 года
09:15Британия покинет ЕС в срок, заявил министр по вопросам Brexit
09:14Пожарный самолет Бе-200 начал тушить лесные пожары в Красноярском крае
09:06В Свердловской области выявили шесть несанкционированных палаточных лагерей
09:04Мединский прокомментировал жалобу "Пионера" из-за "Смерти Сталина"
09:01Минтранс предложил локализовать данные об автобусных перевозках, пишут СМИ
08:58В Туве построили новый мост после гибели десяти человек на переправе
08:52В Самаре экстренно приземлился SSJ100
Лента новостейМолния