В Москве выписали обратившихся к медикам после незаконного митинга граждан

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В ходе несанкционированной акции, прошедшей в Москве 27 июля, к медикам обратилось сравнительно небольшое количество пострадавших с легкими травмами, сейчас все выписаны из больниц.

"По итогам прошедших выходных в "скорую помощь" Москвы обратилось сравнительно небольшое количество участников несанкционированных мероприятий", - сообщил журналистам во вторник главный внештатный специалист по первой помощи, заместитель директора Центра экстренной медицинской помощи департамента здравоохранения Москвы Сергей Гуменюк.

По его словам, "обращения касались как имеющихся травм, так и обострения хронических заболеваний, все зафиксированные травмы были легкими, что говорит об адекватности принимаемых правоохранительными органами мер".

"Сегодня ни одного из доставленных в больницы жителей, получивших травмы в ходе митинга, не осталось в стационарах", - сказал Гуменюк.

В минувшую субботу, 27 июля, в Москве прошел митинг, который не был согласован со столичными властями. По данным прокуратуры, в соцсетях распространялись призывы приходить на несанкционированную акцию к дому 13 по Тверской улице, где находится правительство Москвы. Ее организовали оппозиционеры, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за превышения числа недействительных подписей.

Полиция сообщала, что на незаконной акции 27 июля были задержаны 1074 человека за различные правонарушения. Как передавали корреспонденты РИА Новости с места событий, во время несанкционированной акции ее участники распылили перцовый газ из баллончика в сторону правоохранителей, в полицейских также бросили металлическую урну и бутылки с водой. Позже Росгвардия сообщила, что от перцового газа пострадали два ее сотрудника, они "получили ожоги глаз". Накануне акции о ее незаконности и ответственности за организацию, призывы и участие в ней предупреждали прокуратура, полиция и мэр Москвы Сергей Собянин.