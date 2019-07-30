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РИА Новости
Теплоснабжение

Чистая прибыль "Русгидро" по РСБУ в первом полугодии снизилась на 13%

Вчера, 16:34
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Чистая прибыль "Русгидро" по РСБУ в первом полугодии 2019 года снизилась на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 23,257 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Выручка компании снизилась на 7%, до 77,17 миллиарда рублей. Себестоимость продаж составила 46,15 миллиарда рублей, снизившись на 2,6%. Валовая прибыль снизилась на 12,5% и составила 31 миллиард рублей.
"Русгидро" - российская энергетическая компания, которая объединяет более 70 гидроэлектростанций в России и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "Русгидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 39,4 ГВт.
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