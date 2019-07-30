В Берлине не комментируют слова Климкина о просмотре Меркель "Слуги народа"

БЕРЛИН, 30 июл – РИА Новости. В пресс-службе правительства ФРГ отказались комментировать высказывание министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что канцлер Германии Ангела Меркель якобы посмотрела несколько эпизодов сериала "Слуга народа", в котором главную роль сыграл украинский президент Владимир Зеленский.

"Просим вас с пониманием отнестись к тому, что мы не комментируем заявление украинского министра иностранных дел", - ответила в пресс-службе правительства Германии в ответ на запрос РИА Новости по данному вопросу.