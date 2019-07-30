В Берлине не комментируют слова Климкина о просмотре Меркель "Слуги народа"

БЕРЛИН, 30 июл – РИА Новости. В пресс-службе правительства ФРГ отказались комментировать высказывание министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что канцлер Германии Ангела Меркель якобы посмотрела несколько эпизодов сериала "Слуга народа", в котором главную роль сыграл украинский президент Владимир Зеленский.
В сериале Зеленский исполняет роль честного и принципиального школьного учителя Василия Голобородько. По сюжету, его герой по воле случая стал президентом и начал бороться с коррупцией и олигархами. Как заявил в понедельник агентству "Укринформ" Климкин, "даже для канцлера Германии Ангелы Меркель ее команда нарезала несколько эпизодов из сериала, чтобы она посмотрела", добавив, что не знает, о каких именно эпизодах сериала идёт речь".
"Просим вас с пониманием отнестись к тому, что мы не комментируем заявление украинского министра иностранных дел", - ответила в пресс-службе правительства Германии в ответ на запрос РИА Новости по данному вопросу.