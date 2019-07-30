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РИА Новости

Финляндия предложила ЕС новый источник экономического роста

Вчера, 16:30
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС
Флаги ЕС
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Финляндия предлагает странам ЕС официально определить в совместном заявлении предстоящей осенью благополучие и благосостояние граждан в качестве потенциального источника экономического роста и поддержания стабильности в Европе, сообщили во вторник РИА Новости в финском председательстве.
"Председательствующая в Совете ЕС Финляндия хочет, чтобы лица, принимающие решения в ЕС, признали, что благополучие людей является необходимым условием экономического роста и социально-экономической стабильности", - говорится в предоставленных РИА Новости материалах председательства Совета ЕС.
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По мнению чиновников в Хельсинки, которые в течение полугодового периода будут отвечать за координацию европейских инициатив в социально-экономической сфере, "благополучие означает, что у граждан лучше здоровье, они более инновационны и продуктивны, работают и платят налоги", что само по себе является источником экономического роста.
"Политика благополучия и экономическая политика должны идти рука об руку", - считает финское председательство, отмечая выгоды таких мер даже в ситуации старения населения Европы. По оценкам ЕК, доля людей в возрасте 65 лет и старше в населении увеличится с нынешних 17,4% до 29,5% к 2060 году, в то время как численность населения трудоспособного возраста уменьшается. "Благополучие стареющего населения сдерживает рост расходов на здравоохранение и социальное обеспечение", - отмечается в сообщении.
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Значения для благополучия имеют и возможности трудоустройства для женского населения. "Создание более широких возможностей для трудоустройства женщин и оказание помощи людям в совмещении работы и частной жизни являются ключевыми целями устойчивого экономического роста. Стоимость более низкого уровня занятости женщин оценивается примерно в 2,8% ВВП ЕС. Более высокий уровень гендерного равенства повысит ВВП на 6,1-9,6% к 2050 году, по данным Европейского института гендерного равенства", - поясняют в финском председательстве.
Чиновники полагают, что вкладываться в благополучие "имеет смысл с экономической точки зрения даже во времена экономического спада", так как инвестиции в образование и профессиональную подготовку дают "значительный импульс экономическому росту", а эффективные профилактические медицинские услуги "окупаются многократно".
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В настоящее время профилактические услуги составляют лишь 3% бюджетов здравоохранения в ЕС, в то время как лечебные услуги составляют 97%.
"В этом контексте Финляндия предлагает Совету ЕС принять заключения по экономике благополучия в октябре. Они будут включать рекомендации в отношении мер для государств-членов ЕС и комиссии", - сообщило председательство.
"Мы должны определить важность политики и схем, которые способствуют благосостоянию людей для достижения устойчивого экономического роста и стабильности", - подчеркивается в документе.
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