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РИА Новости

Россия и Белоруссия усилят контроль за животноводческой продукцией из ЕС

Вчера, 16:28
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСвиньи в стойле на мясоперерабатывающем комбинате "Кубань" в Краснодарском крае
Свиньи в стойле на мясоперерабатывающем комбинате Кубань в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. РФ и Белоруссия усиливают контроль за ввозом животноводческой продукции из Евросоюза в связи с распространением в ряде стран африканской чумы свиней (АЧС), сообщает Россельхознадзор.
"Россельхознадзор совместно с департаментом ветеринарного и продовольственного надзора минсельхозпрода Республики Беларусь усилили контроль за ввозом на внешней границе Евразийского экономического союза подконтрольной ветеринарному надзору продукции, в том числе перевозимой физическими лицами в ручной клади и багаже", - говорится в сообщении.
Как поясняется, это связано с широким распространением африканской чумы свиней в государствах-членах Европейского союза, в частности в Польше и странах Балтии.
Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
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