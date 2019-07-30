Россия и Белоруссия усилят контроль за животноводческой продукцией из ЕС

Свиньи в стойле на мясоперерабатывающем комбинате "Кубань" в Краснодарском крае

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. РФ и Белоруссия усиливают контроль за ввозом животноводческой продукции из Евросоюза в связи с распространением в ряде стран африканской чумы свиней (АЧС), сообщает Россельхознадзор.

"Россельхознадзор совместно с департаментом ветеринарного и продовольственного надзора минсельхозпрода Республики Беларусь усилили контроль за ввозом на внешней границе Евразийского экономического союза подконтрольной ветеринарному надзору продукции, в том числе перевозимой физическими лицами в ручной клади и багаже", - говорится в сообщении.

Как поясняется, это связано с широким распространением африканской чумы свиней в государствах-членах Европейского союза, в частности в Польше и странах Балтии.