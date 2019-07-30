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РИА Новости

Директор Госбюро расследований Украины назвал "тактику" Порошенко странной

Вчера, 16:28
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 30 июл - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко выбрал странную тактику информационной защиты, отрицая получение повесток на допросы, считает директор Госбюро расследований Роман Труба.
Ранее Труба заявлял, что Госбюро расследует 11 уголовных дел против Порошенко и других высокопоставленных лиц. Порошенко заявил, что дела расследуются по факту, а не конкретно против него. Интернет-издание "Украинская правда" сообщило со ссылкой на информированный источник, что Порошенко отказался от государственной охраны и вместе с семьей выехал с Украины в Турцию.
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"В последнем интервью Петр Алексеевич противоречит сам себе, выбрав странную тактику информационной защиты. Он говорит, что не получал повестки на допрос, но при этом его адвокат просит перенести допрос на несколько недель - почитайте сами", - написал Труба в своем Telegram-канале, приложив к посту копию обращения адвоката Порошенко.
Директор госбюро назвал действия Порошенко "отрицанием действительности" и напомнил ему об 11 уголовных делах.
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