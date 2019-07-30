После незаконной акции в Москве возбудили дело о массовых беспорядках

Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы

Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. После несанкционированной акции 27 июля в Москве возбудили уголовное дело о массовых беспорядках, сообщила старший помощник руководителя столичного СК Юлия Иванова.

Расследование будет проходить по трем частям этой статьи — об организации беспорядков, участии в них и призывах к ним. Максимальная санкция — 15 лет лишения свободы.

Кроме того, СК возбудил три уголовных дела о применении насилия к представителю власти, также проводится ряд процессуальных проверок.

В минувшую субботу, 27 июля, в Москве прошел митинг, который не был согласован со столичными властями. По данным прокуратуры, в соцсетях распространялись призывы приходить на несанкционированную акцию к дому 13 по Тверской улице, где находится правительство Москвы.