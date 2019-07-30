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РИА Новости

После незаконной акции в Москве возбудили дело о массовых беспорядках

Вчера, 16:26
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНесанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. После несанкционированной акции 27 июля в Москве возбудили уголовное дело о массовых беспорядках, сообщила старший помощник руководителя столичного СК Юлия Иванова.
Расследование будет проходить по трем частям этой статьи — об организации беспорядков, участии в них и призывах к ним. Максимальная санкция — 15 лет лишения свободы.
Полиция на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы у Тверской улице Москвы. 27 июля 2019
28 июля, 15:25
Более половины задержанных на незаконной акции в Москве — иногородние
Кроме того, СК возбудил три уголовных дела о применении насилия к представителю власти, также проводится ряд процессуальных проверок.
В минувшую субботу, 27 июля, в Москве прошел митинг, который не был согласован со столичными властями. По данным прокуратуры, в соцсетях распространялись призывы приходить на несанкционированную акцию к дому 13 по Тверской улице, где находится правительство Москвы.
Ее организовали оппозиционеры, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за превышения числа недействительных подписей. Полиция сообщала, что на незаконной акции 27 июля были задержаны 1074 человека за различные правонарушения.
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
26 июля, 09:00
Чем грозит участие в несогласованных акциях
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Следственный комитет РФМоскваПроисшествия
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