После незаконной акции в Москве возбудили дело о массовых беспорядках

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. После несанкционированной акции 27 июля в Москве возбудили уголовное дело о массовых беспорядках, сообщила старший помощник руководителя столичного СК Юлия Иванова.
Расследование будет проходить по трем частям этой статьи — об организации беспорядков, участии в них и призывах к ним. Максимальная санкция — 15 лет лишения свободы.
Кроме того, СК возбудил три уголовных дела о применении насилия к представителю власти, также проводится ряд процессуальных проверок.
В минувшую субботу, 27 июля, в Москве прошел митинг, который не был согласован со столичными властями. По данным прокуратуры, в соцсетях распространялись призывы приходить на несанкционированную акцию к дому 13 по Тверской улице, где находится правительство Москвы.
Ее организовали оппозиционеры, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за превышения числа недействительных подписей. Полиция сообщала, что на незаконной акции 27 июля были задержаны 1074 человека за различные правонарушения.
26 июля, 09:00Чем грозит участие в несогласованных акциях