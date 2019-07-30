Посол Индонезии рассказал о подготовке визита Путина в страну

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Визит президента РФ Владимира Путина в Индонезию подтвержден, Джакарта работает над согласованием даты и надеется провести его не позднее начала 2020 года, заявил индонезийский посол в РФ Мохамад Вахид Суприяди.

Ранее о возможности такого визита говорила посол России в Джакарте Людмила Воробьева. При этом она отмечала, что из-за выборов в Индонезии "речь может идти только о второй половине года". Выборы в Индонезии состоялись 21 апреля.

"Дата визита пока не определена, потому что это не так просто. Инаугурация нашего президента будет только в октябре. Мы посмотрим, сможем ли организовать (визит в текущем году) или, я думаю, самое позднее - в начале следующего года, потому что в ноябре предстоит саммит АТЭС. Мы решаем вопрос с датой, но визит подтвержден", - заявил Суприяди.