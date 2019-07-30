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РИА Новости

Эксперт не увидел ничего необычного в появлении в Сочи гигантских тараканов

Вчера, 16:18
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© Фото : ФГБУ "Сочинский национальный парк"Американский таракан
Американский таракан
© Фото : ФГБУ "Сочинский национальный парк"
Американский таракан. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Ничего необычного в обнаружении американских тараканов в Сочи нет, сообщил РИА Новости во вторник пресс-секретарь зоологического музея МГУ энтомолог Илья Гомыранов.
О том, что на улицах Сочи появились одни из самых больших в мире тараканов – американские летающие - ранее сообщили в Сочинском национальном парке.
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"В находке этого таракана нет ничего необычного, он давно стал привычным обитателем не только в теплом Сочи, но и в других городах России, например, в Москве. И это далеко не самый крупный представитель отряда таракановых. Это синантропный космополитный вид, встречающийся во всем мире, кроме самых северных его частей", - сказал Гомыранов.
По его словам, американские летающие тараканы обитают рядом с человеком, питаются остатками человеческой пищи, как и более привычные россиянам рыжие тараканы. Холода эти насекомые переживают в отапливаемых подвалах домов, в канализациях и квартирах.
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"Это один из самых изученных видов насекомых, генетиками в 2008 году был полностью расшифрован его геном", - уточнил зоолог.
Американских тараканов разводят на корм для рептилий и амфибий, часто содержат в террариумах как экзотическое насекомое. Родина американского таракана – тропическая Африка, откуда вместе с человеком в 17 веке он попал сначала в Северную Америку, а затем в Европу. Всего в мире насчитывается более 4,5 тысяч видов тараканов, самые крупные из которых – Мадагаскарские и Южноамериканские виды, достигающие 8-10 сантиметров в длину без учета усиков.
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