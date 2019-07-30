Эксперт не увидел ничего необычного в появлении в Сочи гигантских тараканов

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Ничего необычного в обнаружении американских тараканов в Сочи нет, сообщил РИА Новости во вторник пресс-секретарь зоологического музея МГУ энтомолог Илья Гомыранов.

О том, что на улицах Сочи появились одни из самых больших в мире тараканов – американские летающие - ранее сообщили в Сочинском национальном парке.

"В находке этого таракана нет ничего необычного, он давно стал привычным обитателем не только в теплом Сочи, но и в других городах России, например, в Москве. И это далеко не самый крупный представитель отряда таракановых. Это синантропный космополитный вид, встречающийся во всем мире, кроме самых северных его частей", - сказал Гомыранов.

По его словам, американские летающие тараканы обитают рядом с человеком, питаются остатками человеческой пищи, как и более привычные россиянам рыжие тараканы. Холода эти насекомые переживают в отапливаемых подвалах домов, в канализациях и квартирах.

"Это один из самых изученных видов насекомых, генетиками в 2008 году был полностью расшифрован его геном", - уточнил зоолог.