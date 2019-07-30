МВД разоблачило "обнальщиков", заработавших 220 миллионов рублей

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Полиция разоблачила организованную группу, которая занималась незаконным обналичиванием денег в шести субъектах России, сообщила журналистам во вторник официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Они предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств за вознаграждение в 2,8% от суммы… [Их] доход превысил 220 миллионов рублей", - рассказала Волк.