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РИА Новости

МВД разоблачило "обнальщиков", заработавших 220 миллионов рублей

Вчера, 16:16
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Полиция разоблачила организованную группу, которая занималась незаконным обналичиванием денег в шести субъектах России, сообщила журналистам во вторник официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Они предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств за вознаграждение в 2,8% от суммы… [Их] доход превысил 220 миллионов рублей", - рассказала Волк.
В группу входило более 20 человек, они работали с 2010 года на территории Воронежской, Липецкой, Самарской, Ростовской, Московской областей и Краснодарского края.
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2010011
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Ирина ВолкМВД РоссииРоссияПроисшествия
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