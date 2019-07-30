Кинологи оценили перечень потенциально опасных пород собак

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Кинологи прокомментировали список потенциально опасных пород собак, утвержденный правительством.

"Возобладал здравый смысл"

Член президиума Федерации любительского собаководства, судья РКФ и FCI по всем породам собак Ирина Швец поддержала включение в перечень именно этих пород. По ее словам, возобладал здравый смысл.

"Мы рады, что этот список был сведен к необходимому, потому что не велась селекция по отношению к человеку. Существуют полудикие породы, полудикие собаки, которые пока плохо предсказуемы. Но любая порода, если с ней начнут вести селекцию, встает в какие-то рамки", — сказала она в разговоре с RT.

В свою очередь, кинолог Владимир Уражевский в разговоре с "360" назвал документ нужным.

"В целом там есть здравое звено. Мы (кинологи. — Прим. ред.) согласны со списком". Владимир Уражевский

По его словам, породы, занесенные в перечень, требуют специальных знаний, подготовки и особенно внимательного отношения при воспитании и дрессировке. К примеру, необходимо помнить, что породы, смешанные с волками, боятся огня и могут проявлять агрессию. При этом они хорошо подходят для несения службы.

Владельцам крупных пород собак он посоветовал обращаться за помощью к специалистам и пройти курсы в Союзе кинологических организаций России.

"Опасных пород не существует"

Руководитель коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры" юрист Александр Грибаков в разговоре с РИА Новости назвал запрет выгуливать потенциально опасных собак без намордника хорошей инициативой, отметив, что пока остаются вопросы о том, как ее будут реализовывать на практике.

"Увидели собаку без намордника — к кому обращаться?" Александр Грибаков

При этом руководитель Омского центра служебного собаководства Юрий Белоусов в беседе с "Омск Здесь" выразил мнение , что составлять подобные перечни некорректно, поскольку есть только "опасные хозяева", а не опасные породы.

Кинолог призвал опираться на опыт Великобритании, где человек, желающий завести собаку опасной породы, обязан получить согласие соседей и участкового полицейского, а также посещать специализированные курсы. Такие правила существовали и во времена СССР, напомнил он.

Новые правила

Во вторник премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список из 12 потенциально опасных пород собак. В него вошли акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака. В перечень также попали их метисы, в генетике которых заложены качества агрессии и силы.

Список составили с учетом предложений Союза общественных кинологических организаций.