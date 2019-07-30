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РИА Новости

Кинологи оценили перечень потенциально опасных пород собак

Вчера, 16:19
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Кинологи прокомментировали список потенциально опасных пород собак, утвержденный правительством.

"Возобладал здравый смысл"

Член президиума Федерации любительского собаководства, судья РКФ и FCI по всем породам собак Ирина Швец поддержала включение в перечень именно этих пород. По ее словам, возобладал здравый смысл.
"Мы рады, что этот список был сведен к необходимому, потому что не велась селекция по отношению к человеку. Существуют полудикие породы, полудикие собаки, которые пока плохо предсказуемы. Но любая порода, если с ней начнут вести селекцию, встает в какие-то рамки", — сказала она в разговоре с RT.
В свою очередь, кинолог Владимир Уражевский в разговоре с "360" назвал документ нужным.

"В целом там есть здравое звено. Мы (кинологи. — Прим. ред.) согласны со списком".

Владимир Уражевский
По его словам, породы, занесенные в перечень, требуют специальных знаний, подготовки и особенно внимательного отношения при воспитании и дрессировке. К примеру, необходимо помнить, что породы, смешанные с волками, боятся огня и могут проявлять агрессию. При этом они хорошо подходят для несения службы.
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Владельцам крупных пород собак он посоветовал обращаться за помощью к специалистам и пройти курсы в Союзе кинологических организаций России.

"Опасных пород не существует"

Руководитель коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры" юрист Александр Грибаков в разговоре с РИА Новости назвал запрет выгуливать потенциально опасных собак без намордника хорошей инициативой, отметив, что пока остаются вопросы о том, как ее будут реализовывать на практике.

"Увидели собаку без намордника — к кому обращаться?"

Александр Грибаков
При этом руководитель Омского центра служебного собаководства Юрий Белоусов в беседе с "Омск Здесь" выразил мнение, что составлять подобные перечни некорректно, поскольку есть только "опасные хозяева", а не опасные породы.
Кинолог призвал опираться на опыт Великобритании, где человек, желающий завести собаку опасной породы, обязан получить согласие соседей и участкового полицейского, а также посещать специализированные курсы. Такие правила существовали и во времена СССР, напомнил он.

Новые правила

Во вторник премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список из 12 потенциально опасных пород собак. В него вошли акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака. В перечень также попали их метисы, в генетике которых заложены качества агрессии и силы.
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Список составили с учетом предложений Союза общественных кинологических организаций.
С 1 января 2020 года выгул собак этих пород без намордника и поводка возможен только на огороженной территории, принадлежащей владельцу животного. Кроме того, на предупреждающей табличке при входе на территорию должна присутствовать информация о наличии такой собаки.
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РоссияОбщество
Популярные комментарии
Любая!!! собака - зверь! Этих 12 особо опасных из списка запретить держать дома! Остальных (кроме комнатных и сторожевых собак на привязи) регистрировать в полиции, как оружие, с инструктажом и подпиской об ответственности. За выгул без намордника - штраф 5000 руб, если кого укусит - 50000 руб., + оплата больничного, лекарств и морального ущерба. За серьёзный ущерб здоровью или смерть - статья! Нормальные собачники все правила и так соблюдают, большие штрафы отпугнут людей случайных, "чайников"!
30 июля, 19:56
АСАльберт Сагдиев
3102001
Понятно почему кинологи согласны, большинство популярных и опасных собак в него не вошли. Как же, иначе торговать будет ими не с руки, у кого-то бизнес накроется. То есть питбультерьеры, ротвейлеры, доберманы, которые становились причиной не раз опасных травм и даже смерти, у нас по-прежнему будут разгуливать без намордника, пугая людей в общественных местах.
30 июля, 18:13
ВВероника
2601015
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