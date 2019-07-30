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РИА Новости
Культура

Чурикова во вторник выписывается из больницы

Вчера, 16:13
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАктриса Инна Чурикова
Актриса Инна Чурикова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Актриса Инна Чурикова заявила, что во вторник выписывается из больницы, сообщил РИА Новости директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Ранее сообщалось, что Чурикова была госпитализирована в тяжелом состоянии. В пятницу, 19 июля, ее перевели из реанимации в обычную палату в отделение острых эндотоксикозов в НИИ имени Склифосовского.
"Вчера я разговаривал с Инной Михайловной, она сказала, что все нормально, чувствует себя хорошо, и что она завтра, то есть во вторник, выписывается из больницы", - сказал Варшавер.
В больнице РИА Новости эту информацию подтвердить не удалось.
В четверг, 18 июля, Чурикова во время спектакля "Старая дева" внезапно упала со сцены. Зрители помогли актрисе подняться и самостоятельно дойти до лестницы на сцену. Но на саму сцену и за кулисы ее уже внесли на руках. Спектакль, в котором также играли Екатерина Васильева и Александр Михайлов, прервали.
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КультураИнна Чурикова
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