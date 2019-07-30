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РИА Новости

Росстат назвал средний размер пенсий в июне

Вчера, 16:12
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВыплата пенсии в одном из отделений "Почты России"
Выплата пенсии в одном из отделений Почты России
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Средний размер назначенных пенсий в июне 2019 года составил 14 тысяч 168 рублей и по сравнению с июнем 2018 года увеличился на 6,2%, говорится в основном докладе Росстата.
По итогам первого полугодия 2019 года этот показатель составил 14 тысяч 135 рублей. Таким образом, средний размер пенсий за этот период составил 30,5% среднего размера заработной платы в РФ.
Реальный размер (с поправкой на инфляцию) назначенных пенсий в России по итогам первого полугодия 2019 года вырос, по предварительной оценке, на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитал Росстат.
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РосстатРоссияЭкономика
Популярные комментарии
и чё очень успешно удаётся на это ПРОЖИТЬ?
30 июля, 18:15
Василий Кондратьев
2110100
Это не ошибка "новой методики Росстата" случаем? Кого включили в расчет для такого роста....
30 июля, 18:02
ddamaskblade
1440200
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