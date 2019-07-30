Росстат назвал средний размер пенсий в июне

Выплата пенсии в одном из отделений "Почты России"

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Средний размер назначенных пенсий в июне 2019 года составил 14 тысяч 168 рублей и по сравнению с июнем 2018 года увеличился на 6,2%, говорится в основном докладе Росстата.

По итогам первого полугодия 2019 года этот показатель составил 14 тысяч 135 рублей. Таким образом, средний размер пенсий за этот период составил 30,5% среднего размера заработной платы в РФ.