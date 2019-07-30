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РИА Новости

В псковском спецучилище воспитанники устроили массовые беспорядки

Вчера, 16:09
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Суд приговорил к лишению свободы на срок от двух до четырех лет воспитанников закрытого спецучилища для детей и подростков с девиантным поведением в Псковской области за массовые беспорядки в учебном заведении в марте прошлого года, завершившиеся побегом, сообщает во вторник СУСК РФ по региону.
Как установил суд, 4 марта 2018 года шестеро несовершеннолетних воспитанников Себежского специального учебно-воспитательного училища вместе с их неофициальным лидером самовольно покинули его для приобретения алкоголя. В тот же вечер, будучи в нетрезвом виде, все 37 воспитанников сбежали из училища по призыву организатора беспорядков, который вместе с шестерыми товарищами "повредил имущество училища и призывал к применению насилия в отношении персонала". Вскоре все подростки были задержаны, после чего работа воспитательного учреждения нормализовалась, отмечает СУСК.
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"В результате погрома училищу причинен материальный ущерб на общую сумму почти 10 тысяч рублей, а дежурному по училищу (нанесено) телесное повреждение в виде открытого перелома носа", - говорится в сообщении ведомства.
Как информирует региональное следственное управление, организатору и участникам массовых беспорядков "назначено наказание в виде реального лишения свободы на срок от двух до четырех лет".
"Несовершеннолетние будут отбывать наказание в воспитательной колонии, а достигшие совершеннолетия подельники подлежат направлению в исправительную колонию общего режима", - заключает ведомство.
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