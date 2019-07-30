Абашидзе выступил за сохранение российско-грузинских переговоров в Праге

ТБИЛИСИ, 30 июл – РИА Новости. Спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с РФ Зураб Абашидзе считает важным сохранение формата грузино-российских переговоров в Праге.
В ходе систематичных встреч в Праге, которые проходят с 2012 года, стороны обсуждают гуманитарные, экономические и транспортные вопросы.
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"Канал коммуникации обязательно должен быть сохранен. Между нами нет дипломатических, межгосударственных отношений. Существует важный формат международных Женевских переговоров и формат двустороннего диалога, так называемый пражский формат, где рассматриваются торговые, гуманитарные вопросы. Этот формат принес нам реальные результаты", - заявил Абашидзе журналистам.
По его словам, за время существования формата в Россию была вывезена продукция на 1,6 миллиарда долларов.
Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и переговоров замглавы МИД РФ Григория Карасина и Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.