Абашидзе выступил за сохранение российско-грузинских переговоров в Праге

ТБИЛИСИ, 30 июл – РИА Новости. Спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с РФ Зураб Абашидзе считает важным сохранение формата грузино-российских переговоров в Праге.

В ходе систематичных встреч в Праге, которые проходят с 2012 года, стороны обсуждают гуманитарные, экономические и транспортные вопросы.

"Канал коммуникации обязательно должен быть сохранен. Между нами нет дипломатических, межгосударственных отношений. Существует важный формат международных Женевских переговоров и формат двустороннего диалога, так называемый пражский формат, где рассматриваются торговые, гуманитарные вопросы. Этот формат принес нам реальные результаты", - заявил Абашидзе журналистам.

По его словам, за время существования формата в Россию была вывезена продукция на 1,6 миллиарда долларов.