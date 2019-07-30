Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-30T20:31Z
https://ria.ru/20190730/1557014215.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/95415/15/954151520_0:629:1317:1370_1036x0_80_0_0_8eb39cb85742f4599d6207e3e3f8a9a8.jpg
РИА Новости

Абашидзе выступил за сохранение российско-грузинских переговоров в Праге

Вчера, 16:04
327
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкЗураб Абашидзе. Архив
Зураб Абашидзе. Архив
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
ТБИЛИСИ, 30 июл – РИА Новости. Спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с РФ Зураб Абашидзе считает важным сохранение формата грузино-российских переговоров в Праге.
В ходе систематичных встреч в Праге, которые проходят с 2012 года, стороны обсуждают гуманитарные, экономические и транспортные вопросы.
Участники митинга с требованием восстановить отношения с Россией в Батуми, Грузия. 28 июля 2019
28 июля, 17:40
В Грузии прошел митинг за улучшение отношений с Россией
"Канал коммуникации обязательно должен быть сохранен. Между нами нет дипломатических, межгосударственных отношений. Существует важный формат международных Женевских переговоров и формат двустороннего диалога, так называемый пражский формат, где рассматриваются торговые, гуманитарные вопросы. Этот формат принес нам реальные результаты", - заявил Абашидзе журналистам.
По его словам, за время существования формата в Россию была вывезена продукция на 1,6 миллиарда долларов.
Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и переговоров замглавы МИД РФ Григория Карасина и Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
17 июля, 00:56
Лавров назвал причину кризиса в отношениях России и Грузии
201004
Обсудить 1
Зураб АбашидзеРоссияПрагаГрузияВ мире
Рекомендуем
Лубянская площадь в Москве
Власти объяснили невозможность проведения акции на Лубянской площади
РИА
Новости
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Косачев анонсировал визит сотрудников аппарата конгресса США в Совфед
Флаги ЕС
Финляндия предложила ЕС новый источник экономического роста
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
СМИ сообщили о новом вызове Порошенко на допрос в Госбюро расследований
Лента
новостей
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского
В Крым приедут студенты из США и Европы
Задержание российского танкера NEYMA в Измаиле. Стоп-кадр видео СБУ
На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit
Первый противодиверсионный катер для охраны Росгвардией Крымского моста
В Рыбинске спустили на воду второго "Грачонка" для охраны Крымского моста
В Сеуле созвали экстренное совещание в связи с ракетными испытаниями в КНДР
Министр внутренних дел Румынии Николай Мога
В Румынии глава МВД подал в отставку через шесть дней после назначения
Раненого в больнице после взрыва в Кабуле, Афганистан. 1 июля 2019
В ООН рассказали о потерях среди мирных жителей в Афганистане с начала года
Сергей Собянин
Либертарианская партия готовит новую провокацию, заявил Собянин
Протест против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции, Гонконг. 7 июля 2019
Власти Гонконга предъявят обвинения за участие в беспорядках, сообщили СМИ
Свиньи в стойле на мясоперерабатывающем комбинате Кубань в Краснодарском крае
Россия и Белоруссия усилят контроль за животноводческой продукцией из ЕС
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин рассказал об "эмоциональном моменте" на переговорах с Лавровым
Председатель партии Яблоко Сергей Митрохин
Митрохин будет бороться за регистрацию всех оппозиционных кандидатов в МГД
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:57Ракету "Протон-М" для коммерческого пуска доставили на Байконур
09:56СК завел дело после взрыва газа в тюменском поселке
09:52В Киргизии нашли вещи пропавшего российского альпиниста
09:49МЧС предупредило жителей Приамурья о ливнях и грозах 31 июля и 1 августа
09:46Ухудшилось состояние пострадавших в ДТП с челябинским экс-замгубернатора
09:45Резервный борт доставил в Тюмень пассажиров севшего в Самаре SSJ100
09:44Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:41У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,0
09:39В Башкирии бойцовская собака напала на ребенка
09:34Обвиненный во взятке в 114 млн рублей заммэра Якутска вышел из СИЗО
09:20У берегов Сальвадора произошло землетрясение магнитудой 5,9
09:19В Японии подтвердили планы демонтировать АЭС "Фукусима-2"
09:19В Белогорске уровень паводка превысил отметки наводнения 2013 года
09:15Британия покинет ЕС в срок, заявил министр по вопросам Brexit
09:14Пожарный самолет Бе-200 начал тушить лесные пожары в Красноярском крае
09:06В Свердловской области выявили шесть несанкционированных палаточных лагерей
09:04Мединский прокомментировал жалобу "Пионера" из-за "Смерти Сталина"
09:01Минтранс предложил локализовать данные об автобусных перевозках, пишут СМИ
08:58В Туве построили новый мост после гибели десяти человек на переправе
08:52В Самаре экстренно приземлился SSJ100
Лента новостейМолния