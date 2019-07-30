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РИА Новости
Культура

Более миллиона зрителей посетили "Русские сезоны" в Германии

Вчера, 15:58
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Более четырехсот мероприятий прошло в Германии в рамках "Русских сезонов", их посетили более одного миллиона человек, сообщила во вторник вице-премьер РФ Ольга Голодец на заседании оргкомитета по подготовке и проведению "Русских сезонов" во Франции в следующем году.
"Русские сезоны" − это масштабный проект по представлению российской культуры зарубежному зрителю. Он инициирован правительством РФ и министерством культуры РФ. В рамках фестиваля в одном из зарубежных государств на протяжении календарного года проходят гастроли лучших российских творческих коллективов, выставки из собраний крупнейших российских музеев, фестивали циркового искусства, премьеры российского кино и другие проекты.
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"Сейчас "Русские сезоны" проходят в Германии, где уже прошло более 400 мероприятий в 80 немецких городах, и зрителями, слушателями только вживую, так как нет учета теле- и интернет-аудитории, у нас стало более одного миллиона человек. Год в самом разгаре, мы ожидаем, что будет еще целый ряд событий, которые приходятся на вторую половину года. Мы видим перспективность развития наших отношений", - сказала она.
Голодец отметила, что в следующем году "Русские сезоны" пройдут во Франции и Бельгии. "И я думаю, что мы должны очень серьезно подготовиться, чтоб это стало знаковым событием для двух стран", - заключила Голодец.
Международный культурный проект, названный в память о легендарных гастролях балетной труппы Сергея Дягилева, впервые прошел в 2017 году в Японии и собрал более 3,5 миллиона зрителей в 42 городах страны. В 2018 году фестиваль принимала Италия. В 2019 проект проходит в Германии. В 2020 году фестиваль проведут во Франции, в 2021-м — в Северной и Южной Корее, в 2022-м — в странах Скандинавии - Дании, Швеции и Норвегии.
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КультураМинистерство культуры РФОльга Голодец
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