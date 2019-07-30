Более миллиона зрителей посетили "Русские сезоны" в Германии

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Более четырехсот мероприятий прошло в Германии в рамках "Русских сезонов", их посетили более одного миллиона человек, сообщила во вторник вице-премьер РФ Ольга Голодец на заседании оргкомитета по подготовке и проведению "Русских сезонов" во Франции в следующем году.

"Русские сезоны" − это масштабный проект по представлению российской культуры зарубежному зрителю. Он инициирован правительством РФ и министерством культуры РФ. В рамках фестиваля в одном из зарубежных государств на протяжении календарного года проходят гастроли лучших российских творческих коллективов, выставки из собраний крупнейших российских музеев, фестивали циркового искусства, премьеры российского кино и другие проекты.

"Сейчас "Русские сезоны" проходят в Германии, где уже прошло более 400 мероприятий в 80 немецких городах, и зрителями, слушателями только вживую, так как нет учета теле- и интернет-аудитории, у нас стало более одного миллиона человек. Год в самом разгаре, мы ожидаем, что будет еще целый ряд событий, которые приходятся на вторую половину года. Мы видим перспективность развития наших отношений", - сказала она.

Голодец отметила, что в следующем году "Русские сезоны" пройдут во Франции и Бельгии. "И я думаю, что мы должны очень серьезно подготовиться, чтоб это стало знаковым событием для двух стран", - заключила Голодец.