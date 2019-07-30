Власти объяснили невозможность проведения акции на Лубянской площади

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Акция незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы на Лубянской площади невозможна, так как вызовет транспортные проблемы, заявили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Ранее пресс-секретарь Либертарианской партии Дарья Петрушенко заявила, что партия, которая явилась инициатором проведения акции 3 августа, не согласна с вариантом проведения мероприятия на проспекте Академика Сахарова и настаивает на Лубянской площади. Позже она сообщила РИА Новости, что партия отозвала заявку на проведение акции 3 августа и прекратила переговоры с мэрией.

Как сообщил РИА Новости первый заместитель столичного департамента региональной безопасности Василий Олейник, организаторов акции предупредили об ответственности в случае проведения такого мероприятия, так как оно не согласовано. Отмечалось, что предполагаемое количество участников – до 15 тысяч человек.