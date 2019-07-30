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РИА Новости

Власти объяснили невозможность проведения акции на Лубянской площади

Вчера, 15:56
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЛубянская площадь в Москве
Лубянская площадь в Москве
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Акция незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы на Лубянской площади невозможна, так как вызовет транспортные проблемы, заявили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
Ранее пресс-секретарь Либертарианской партии Дарья Петрушенко заявила, что партия, которая явилась инициатором проведения акции 3 августа, не согласна с вариантом проведения мероприятия на проспекте Академика Сахарова и настаивает на Лубянской площади. Позже она сообщила РИА Новости, что партия отозвала заявку на проведение акции 3 августа и прекратила переговоры с мэрией.
Здание Федеральной службы безопасности (ФСБ) на Лубянской площади в Москве
Вчера, 15:20
Власти Москвы предупредили об ответственности за незаконную акцию 3 августа
Как сообщил РИА Новости первый заместитель столичного департамента региональной безопасности Василий Олейник, организаторов акции предупредили об ответственности в случае проведения такого мероприятия, так как оно не согласовано. Отмечалось, что предполагаемое количество участников – до 15 тысяч человек.
"Ввиду того, что по Лубянской площади проходят магистральные и районные маршруты единой транспортной сети Москвы и именно здесь расположен крупнейший в историческом центре пересадочный узел, проведение публичного мероприятия создало бы транспортные проблемы не только для жителей центра столицы, но и отдаленных районов", - сообщили в пресс-службе департамента.
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
26 июля, 09:00
Чем грозит участие в несогласованных акциях
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Василий ОлейникМосковская городская думаМоскваОбщество
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