В Госдуме могла бы появиться либеральная партия, считает Жуков

"Действительно, партии, условно, типа "Союза правых сил" или "Яблока" по какой-то причине не представлены в Думе, хотя мне кажется, что если была бы достаточная разумная, консолидированная партия такого направления, она бы прошла в Думу, преодолела бы барьер. Я думаю, что ее мнение было бы важно услышать в Думе. Однако их голоса дробятся, они не могут объединиться", - заявил Жуков журналистам.