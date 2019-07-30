В Госдуме могла бы появиться либеральная партия, считает Жуков

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В Госдуме могла бы появиться партия либеральной направленности, если такие политические силы объединятся, то смогут пройти в Думу, считает первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.
"Действительно, партии, условно, типа "Союза правых сил" или "Яблока" по какой-то причине не представлены в Думе, хотя мне кажется, что если была бы достаточная разумная, консолидированная партия такого направления, она бы прошла в Думу, преодолела бы барьер. Я думаю, что ее мнение было бы важно услышать в Думе. Однако их голоса дробятся, они не могут объединиться", - заявил Жуков журналистам.
"Я согласен, что не хватает здесь немного либеральной партии. Но она много не наберет. Я думаю, что они вполне могли бы пройти барьер, если была бы какая-то консолидированная в этом плане сила", - добавил он.