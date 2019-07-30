BlaBlaCar поддержал инициативы по повышению безопасности перевозок

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Сервис поиска попутчиков для совершения междугородних поездок BlaBlaCar поддерживает законодательные инициативы, направленные на повышение безопасности пассажирских перевозок, заявила РИА Новости руководитель BlaBlaCar в России Ирина Рейдер.
Во вторник газета "Известия" сообщила, что Общероссийское объединение пассажиров (ООП) направило в Госдуму предложение создать черный список сайтов, позволяющих забронировать и купить билеты у нелегальных межрегиональных автоперевозчиков, и предусмотреть их блокировку. По данным газеты, объединение уже сформировало перечень из 229 сайтов, по мнению ООП, торгующих билетами нелегальных автоперевозчиков, куда попали BlaBlaCar, "Яндекс.Автобусы", "Автовокзалы.ру", а также "автобусные" странички на OneTwoTrip, "Туту.ру" и ряд других, пишет газета. Глава ООП Илья Зотов заявил, что организация не предлагала блокировать BlaBlaCar, "Яндекс.Автобусы" и аналогичные ресурсы, если речь идет о перевозках автомобилями, инициатива касается лишь автобусных перевозок без соответствующих разрешительных документов
"Сегодня СМИ растиражировали надуманную новость, неверно истолковав заявление председателя "Общероссийского объединения пассажиров" господина Зотова. Официальная позиция Зотова следующая: "В отношении ресурсов, которые выполняют законодательство, блокировка недопустима!". BlaBlaCar полностью поддерживает такую позицию", - сказала глава BlaBlaCar в России.
"Мы строго соблюдаем законодательство РФ и поддерживаем все законодательные инициативы, направленные на совершенствование правовых механизмов, обеспечивающих повышение безопасности пассажирских перевозок", - добавила Рейдер.