BlaBlaCar поддержал инициативы по повышению безопасности перевозок

"Сегодня СМИ растиражировали надуманную новость, неверно истолковав заявление председателя "Общероссийского объединения пассажиров" господина Зотова. Официальная позиция Зотова следующая: "В отношении ресурсов, которые выполняют законодательство, блокировка недопустима!". BlaBlaCar полностью поддерживает такую позицию", - сказала глава BlaBlaCar в России.