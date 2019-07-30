В Екатеринбурге мужчина прокатился на багажной карусели

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Сотрудники полиции возбудили административное дело в отношении мужчины, который залез на транспортерную ленту в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" и проник в багажное отделение, чтобы не стоять в очереди за чемоданом, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.

По данным ведомства, инцидент произошел с пассажиром, прибывшим в Екатеринбург из Хабаровска.

"В столицу северного Урала 65-летний житель Красноуфимска прилетел днем 29 июля. В зоне выдачи багажа терминала "А", не желая в порядке очереди получать свои вещи, мужчина сел на круговую транспортерную ленту и проехал в багажное отделение, надеясь как можно быстрее получить сумки", – говорится в сообщении.