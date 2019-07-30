Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-30T15:48Z
https://ria.ru/20190730/1557013621.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155688/51/1556885107_0:203:2923:1847_1036x0_80_0_0_6be8703a6ab6829f771daf46171f6ca7.jpg
РИА Новости

В Екатеринбурге мужчина прокатился на багажной карусели

Вчера, 15:48
721
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВыдача багажа в аэропорту "Шереметьево"
Выдача багажа в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Сотрудники полиции возбудили административное дело в отношении мужчины, который залез на транспортерную ленту в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" и проник в багажное отделение, чтобы не стоять в очереди за чемоданом, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.
По данным ведомства, инцидент произошел с пассажиром, прибывшим в Екатеринбург из Хабаровска.
Майами
7 ноября 2017, 13:44
В Майами пассажир попытался попасть в самолет вместе с багажом
"В столицу северного Урала 65-летний житель Красноуфимска прилетел днем 29 июля. В зоне выдачи багажа терминала "А", не желая в порядке очереди получать свои вещи, мужчина сел на круговую транспортерную ленту и проехал в багажное отделение, надеясь как можно быстрее получить сумки", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в служебном помещении его увидел сотрудник службы авиационной безопасности, который вызвал транспортных полицейских. Они привлекли мужчину к административной ответственности по части 4 статьи 11.3 КоАП РФ (проход либо проезд без разрешения по территории аэропорта).
1130000
Обсудить 0
ЕкатеринбургРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Военные и спасатели на месте крушения военного самолета, Пакистан. 30 июля 2019
Момент крушения военного самолета в Пакистане попал на видео
РИА
Новости
Британский физик Стивен Хокинг
Ученые раскрыли секрет болезни, погубившей Стивена Хокинга
Первый противодиверсионный катер для охраны Росгвардией Крымского моста
В Рыбинске спустили на воду второго "Грачонка" для охраны Крымского моста
Задержание российского танкера NEYMA в Измаиле. Стоп-кадр видео СБУ
На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit
Лента
новостей
Города мира. Лондон
Мэра города в Казахстане уволили после видео из Лондона
Яма на дороге
В Торжке объяснили, зачем снимают уложенный к приезду патриарха асфальт
Самолеты в аэропорту Борисполь
В Киеве совершил аварийную посадку самолет, летевший в Бангкок
Выплата пенсии в одном из отделений Почты России
Росстат назвал средний размер пенсий в июне
Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков
В Госдуме могла бы появиться либеральная партия, считает Жуков
В Приморье у американки украли чемодан
Сергей Собянин
Собянин заявил, что митингующие в Москве вынудили полицию применить силу
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин рассказал об "эмоциональном моменте" на переговорах с Лавровым
Работа робота на складе Amazon
Ученые из России и Израиля упростят жизнь роботам и автономным машинам
Протест против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции, Гонконг. 7 июля 2019
Власти Гонконга предъявят обвинения за участие в беспорядках, сообщили СМИ
В Алтайском крае два человека погибли в ДТП
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:26Ректор главного университета Дагестана вышел на работу после обысков
10:25Посол в Москве рассказал о расследовании против Ассанжа в Швеции
10:24Швеция не согласна с политикой США по СВПД, заявил посол в России
10:21ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах
10:20Подозреваемый признался в убийстве девушки-блогера в Москве
10:17Лужков рассказал, как спасал пчел во время обработки полей химикатами
10:16Швеция намерена присоединиться к механизму INSTEX
10:15В Москве началось прощание с Владимиром Кара-Мурзой-старшим
10:13Врач назвала самые бесполезные лекарства
10:11Умерла дочь авангардиста Александра Родченко
10:11Эксперты выяснили, какой транспорт выбирают туристы для поездок по России
10:11В Туркмении опровергли данные об арестах за разговоры о смерти президента
10:09В Днепропетровской области обнаружили гранатомет и боеприпасы на дороге
10:07СК завел дело после гибели пяти человек при пожаре в Кировской области
10:05Названы самые похищаемые из российских магазинов товары
09:57Ракету "Протон-М" для коммерческого пуска доставили на Байконур
09:56СК завел дело после взрыва газа в тюменском поселке
09:52В Киргизии нашли вещи пропавшего российского альпиниста
09:49МЧС предупредило жителей Приамурья о ливнях и грозах 31 июля и 1 августа
09:46Ухудшилось состояние пострадавших в ДТП с челябинским экс-замгубернатора
Лента новостейМолния