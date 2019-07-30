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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Собянин заявил, что митингующие в Москве вынудили полицию применить силу

Вчера, 15:44
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСергей Собянин
Сергей Собянин
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Организаторы митинга, прошедшего в Москве в субботу, вынудили сотрудников полиции применить силу, что в данной ситуации было "совершенно адекватным", заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "ТВЦ".
В минувшую субботу, 27 июля, в Москве прошел митинг, который не был согласован со столичными властями. По данным прокуратуры, в соцсетях распространялись призывы приходить на несанкционированную акцию к дому 13 по Тверской улице, где находится правительство Москвы. Ее организовали оппозиционеры, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за превышения числа недействительных подписей. Полиция сообщала, что на незаконной акции 27 июля были задержаны 1074 человека за различные правонарушения.
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"Вы знаете, эти же граждане в течение нескольких дней проводили несанкционированные акции на Трубной площади и полиция, практически, вообще не реагировала. Но организаторов такой сценарий, видимо, не устраивал. Они перешли к активным действиям, к попыткам перекрытия дорог, блокированию улиц и нападению полицейских. Они просто вынудили полицию применять силу, что в данной ситуации было совершенно адекватным", - заявил Собянин.
Также мэр Москвы выразил благодарность полицейским и сотрудникам Росгвардии за то, что те выполняли свой долг.
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15731140247
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Выборы в МосгордумуМосгордумаСергей СобянинМоскваПолитика
Популярные комментарии
Собянин а расскажите людям как вы раздавали бесплатно квартиры чиновникам.Каждая квартира стоит по 70-80 миллионов рублей. Эти квартиры можно продать с аукциона за большие деньги и пополнить бюджет. А потом, например, купить пенсионерам лекарства. Но зачем же продавать, если можно раздать бесплатно или почти бесплатно самым нуждающимся. Самым незащищенным.
30 июля, 16:02
ДоДанил огурец
125510050
ну и правильно.
30 июля, 16:01
cchalix
580001110
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