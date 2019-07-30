Собянин заявил, что митингующие в Москве вынудили полицию применить силу

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Организаторы митинга, прошедшего в Москве в субботу, вынудили сотрудников полиции применить силу, что в данной ситуации было "совершенно адекватным", заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала " Организаторы митинга, прошедшего в Москве в субботу, вынудили сотрудников полиции применить силу, что в данной ситуации было "совершенно адекватным", заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала " ТВЦ ".

В минувшую субботу, 27 июля, в Москве прошел митинг, который не был согласован со столичными властями. По данным прокуратуры, в соцсетях распространялись призывы приходить на несанкционированную акцию к дому 13 по Тверской улице, где находится правительство Москвы. Ее организовали оппозиционеры, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за превышения числа недействительных подписей. Полиция сообщала, что на незаконной акции 27 июля были задержаны 1074 человека за различные правонарушения.

"Вы знаете, эти же граждане в течение нескольких дней проводили несанкционированные акции на Трубной площади и полиция, практически, вообще не реагировала. Но организаторов такой сценарий, видимо, не устраивал. Они перешли к активным действиям, к попыткам перекрытия дорог, блокированию улиц и нападению полицейских. Они просто вынудили полицию применять силу, что в данной ситуации было совершенно адекватным", - заявил Собянин.