В Рыбинске спустили на воду второго "Грачонка" для охраны Крымского моста

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Второй противодиверсионный катер "Грачонок" для керченской бригады Росгвардии спустили на воду в Рыбинске Ярославской области, он предназначен для охраны Крымского моста, сообщил РИА Новости официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

"Сегодня в Рыбинске на воду спустили второй катер "Грачонок" для охраны Крымского моста. Экипаж уже приступил к освоению корабля", - рассказал официальный представитель ведомства.

Всего для ведомства в Рыбинске построят четыре катера такого типа, отметил Грибакин. Все корабли прибудут к месту службы осенью.

"Защита объектов транспортной инфраструктуры - это один из самых главных приоритетов нашей работы, поэтому для охраны важнейшего для экономики страны Крымского моста была сформирована бригада. В конце года она полноценно приступит к защите вверенного объекта, а спущенный сегодня на воду катер, как и три других корабля такого типа, усилят это соединение Росгвардии", - подчеркнул Грибакин.

Ранее директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов рассказал в интервью РИА Новости, что ведомство сформировало специальную бригаду в Керчи для охраны Крымского моста. Соединение, по его словам, располагает большим арсеналом средств, способных предотвратить любую диверсию как с суши, так и с акватории.