В Рыбинске спустили на воду второго "Грачонка" для охраны Крымского моста

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Второй противодиверсионный катер "Грачонок" для керченской бригады Росгвардии спустили на воду в Рыбинске Ярославской области, он предназначен для охраны Крымского моста, сообщил РИА Новости официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
"Сегодня в Рыбинске на воду спустили второй катер "Грачонок" для охраны Крымского моста. Экипаж уже приступил к освоению корабля", - рассказал официальный представитель ведомства.
Всего для ведомства в Рыбинске построят четыре катера такого типа, отметил Грибакин. Все корабли прибудут к месту службы осенью.
"Защита объектов транспортной инфраструктуры - это один из самых главных приоритетов нашей работы, поэтому для охраны важнейшего для экономики страны Крымского моста была сформирована бригада. В конце года она полноценно приступит к защите вверенного объекта, а спущенный сегодня на воду катер, как и три других корабля такого типа, усилят это соединение Росгвардии", - подчеркнул Грибакин.
Ранее директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов рассказал в интервью РИА Новости, что ведомство сформировало специальную бригаду в Керчи для охраны Крымского моста. Соединение, по его словам, располагает большим арсеналом средств, способных предотвратить любую диверсию как с суши, так и с акватории.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста 15 мая 2018 года, движение автотранспорта было запущено на следующий день. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.