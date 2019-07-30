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РИА Новости

Власти Гонконга предъявят обвинения за участие в беспорядках, сообщили СМИ

Вчера, 15:38
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© REUTERS / Tyrone SiuПротест против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции, Гонконг. 7 июля 2019
Протест против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции, Гонконг. 7 июля 2019
© REUTERS / Tyrone Siu
ПЕКИН, 30 июл – РИА Новости. Власти Гонконга намерены на этой неделе предъявить обвинения за участие в массовых беспорядках 44 из 49 задержанных в минувшее воскресенье в ходе последних ожесточенных столкновений антиправительственных демонстрантов с полицией, произошедших в минувшее воскресенье, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на источник в полиции.
В Гонконге с июня не прекращаются протесты против внесения поправок в закон об экстрадиции, первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.
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Несмотря на то, что за последние 2 месяца были задержаны около 200 человек за хранение оружия, незаконные собрания, обнародование личной информации полицейских в сети, обвинения за участие в массовых беспорядках еще никому не предъявляли. По сообщению источника газеты, судебное слушание состоится уже в среду. Если они будут признаны виновными, то им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
Состоявшаяся в прошлое воскресенье акция протеста изначально была согласована властями, однако спустя какое-то время часть демонстрантов вышла за пределы согласованного маршрута, заблокировав часть центральных улиц и создав помехи для транспорта. Полиция после предупреждения применила слезоточивый газ, однако это не помогло разогнать толпу, столкновения продолжились. В результате были задержаны 49 человек по подозрению в совершении преступлений, включая несанкционированные собрания и хранение оружия.
Согласно заявлению полиции, радикальные протестующие ведут себя все более и более агрессивно, устраивают акты вандализма, подожгли, вооруженные нападения на полицейских. В полиции сообщали, что в ходе протестов в воскресенье радикальные протестующие напали на сотрудников полиции с вопиющим пренебрежением к последствиям, такие нападения включали в себя бросание кирпичей, стеклянных бутылок, обливание полицейских неизвестной жидкостью, стрельбу металлическими шариками из арбалета, стрельбу стрелами из лука.
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