В московском метро три человека упали на рельсы за несколько часов

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Три человека упали на рельсы на разных станциях метро Москвы во вторник за три часа, сообщила пресс-служба управления полиции на столичном метрополитене.

"В 10:03 на станции метро "Планерная" Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена 66-летний мужчина упал на жесткий путь в момент прибытия поезда на станцию. Заметив данную ситуацию, машинист применил экстренное торможение, поезд остановился перед пассажиром", — говорится в сообщении.

Полиция помогла мужчине выбраться, прибывшие медики его осмотрели и не нашли видимых повреждений, он отказался от госпитализации, передает пресс-служба.

Второй пассажир упал на рельсы на кольцевой станции "Проспект Мира" примерно в 10:30, госпитализация не понадобилась и ему.