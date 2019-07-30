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РИА Новости

В московском метро три человека упали на рельсы за несколько часов

Вчера, 15:33
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПоезд в Московском метрополитене
Поезд в Московском метрополитене
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Три человека упали на рельсы на разных станциях метро Москвы во вторник за три часа, сообщила пресс-служба управления полиции на столичном метрополитене.
"В 10:03 на станции метро "Планерная" Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена 66-летний мужчина упал на жесткий путь в момент прибытия поезда на станцию. Заметив данную ситуацию, машинист применил экстренное торможение, поезд остановился перед пассажиром", — говорится в сообщении.
Полиция помогла мужчине выбраться, прибывшие медики его осмотрели и не нашли видимых повреждений, он отказался от госпитализации, передает пресс-служба.
Проект станции метро Аминьевское шоссе московского метрополитена
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Второй пассажир упал на рельсы на кольцевой станции "Проспект Мира" примерно в 10:30, госпитализация не понадобилась и ему.
"Около 13:13 на станции метро "Теплый Стан" Калужско-Рижской линии 79-летняя женщина упала на жесткий путь под прибывающий электропоезд. Сотрудники полиции вызвали наряд медицинской помощи, приняты меры для извлечения потерпевшей. В настоящее время потерпевшая передана медикам", — передает пресс-служба.
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МоскваМосковский метрополитенПроисшествия
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