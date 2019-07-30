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РИА Новости

Палестина создала комиссию по прекращению соглашений с Израилем

Вчера, 15:31
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РАМАЛЛАХ, 30 июл - РИА Новости. Палестинские власти сформировали комиссию, которая займется вопросами реализации решения о разрыве соглашений с израильской стороной, заявил секретарь революционного совета Движения освобождения Палестины (ФАТХ) Маджед аль-Фатьяни.
"Мы создали эту комиссию на второй день после того, как (глава Палестины Махмуд) Аббас принял решение прекратить работу по всем соглашениям с Израилем. Эта комиссия уже начала разрабатывать механизмы выхода из соглашений", - сказал аль-Фатьяни РИА Новости.
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По его словам, комиссия рассмотрит все соглашения, подписанные с израильской стороной, с 1993 года.
Аль-Фатьяни пояснил, что палестинская администрация пыталась действовать через международные институты, чтобы противостоять израильским нарушениям, однако это не увенчалось успехом. "Складывается впечатление, что американцы оказывают слишком сильное давление. Мы не требуем ни от кого жертвовать интересами своего народа, заинтересованы в стабильности и безопасности арабских и других дружественных государств, но палестинское руководство больше не может ждать", - сказал собеседник агентства.
В четверг, 25 июля, палестинский лидер Махмуд Аббас заявил, что решил прекратить действие всех соглашений, подписанных с Израилем, в ответ на недавний снос израильтянами палестинского селения Вади-Хуммус в окрестностях Иерусалима.
Ранее палестинское руководство запросило обсуждения ситуации с Вади-Хуммус в Совете Безопасности ООН и объявило о намерении передать вопрос на рассмотрение Международного уголовного суда.
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