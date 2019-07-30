Палестина создала комиссию по прекращению соглашений с Израилем

"Мы создали эту комиссию на второй день после того, как (глава Палестины Махмуд) Аббас принял решение прекратить работу по всем соглашениям с Израилем. Эта комиссия уже начала разрабатывать механизмы выхода из соглашений", - сказал аль-Фатьяни РИА Новости.

Аль-Фатьяни пояснил, что палестинская администрация пыталась действовать через международные институты, чтобы противостоять израильским нарушениям, однако это не увенчалось успехом. "Складывается впечатление, что американцы оказывают слишком сильное давление. Мы не требуем ни от кого жертвовать интересами своего народа, заинтересованы в стабильности и безопасности арабских и других дружественных государств, но палестинское руководство больше не может ждать", - сказал собеседник агентства.