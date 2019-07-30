Либертарианская партия готовит новую провокацию, заявил Собянин

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Либертарианская партия отказалась проводить на проспекте Сахарова согласованную акцию незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, запланированную на 3 августа в Москве, и готовит новую провокацию для горожан, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Ранее пресс-секретарь Либертарианскаой партии Дарья Петрушенко сообщила РИА Новости, что партия прекратила переговоры с мэрией Москвы и отказалась от участия в акции незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, запланированной на 3 августа в Москве, так как вариант проведения мероприятия на проспекте Академика Сахарова их не устраивает.
"Либертарианская партия, которая заявила о желании провести митинг, ей было предложено провести его на проспекте Сахарова, очень успешно 20 июля был проведен такой же митинг, по их же заявке. Но организаторы отказались проводить согласованный митинг и по ходу готовят новую провокацию для горожан", - сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.
Он добавил, что порядок в городе будет обеспечен.
В минувшую субботу, 27 июля, в Москве прошел митинг, который не был согласован со столичными властями. По данным прокуратуры, в соцсетях распространялись призывы приходить на несанкционированную акцию к дому 13 по Тверской улице, где находится правительство Москвы. Ее организовали люди, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за превышения числа недействительных подписей. Полиция сообщала, что на незаконной акции 27 июля были задержаны 1074 человека за различные правонарушения.