Либертарианская партия готовит новую провокацию, заявил Собянин

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Либертарианская партия отказалась проводить на проспекте Сахарова согласованную акцию незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, запланированную на 3 августа в Москве, и готовит новую провокацию для горожан, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее пресс-секретарь Либертарианскаой партии Дарья Петрушенко сообщила РИА Новости, что партия прекратила переговоры с мэрией Москвы и отказалась от участия в акции незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, запланированной на 3 августа в Москве, так как вариант проведения мероприятия на проспекте Академика Сахарова их не устраивает.

"Либертарианская партия, которая заявила о желании провести митинг, ей было предложено провести его на проспекте Сахарова, очень успешно 20 июля был проведен такой же митинг, по их же заявке. Но организаторы отказались проводить согласованный митинг и по ходу готовят новую провокацию для горожан", - сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ

Он добавил, что порядок в городе будет обеспечен.