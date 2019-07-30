Greenpeace заявил о необходимости сокращения зон контроля лесных пожаров

КОШ-АГАЧ (Алтайский край), 30 июл - РИА Новости. Зоны контроля лесных пожаров, где можно не тушить возгорание, следует сократить в два раза, сообщил РИА Новости руководитель Лесного отдела российского отделения Greenpeace Алексей Ярошенко.

Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин поручил Рослесхозу совместно с региональными ведомствами пересмотреть границы зон контроля труднодоступных лесных пожаров, чтобы снизить угрозу их перехода на населенные пункты.

"По нашей оценке, зоны контроля должны сократиться примерно вдвое от сегодняшнего показателя. Сейчас это половина земель лесного фонда страны. По нашей оценке, разумно оставить четверть", - сказал Ярошенко.

По мнению эксперта, необходимо исключить из зон контроля окрестности населенных пунктов и территории, которые примыкают к железным дорогам, автомобильным дорогам федерального и регионального значения.

"Из зон контроля необходимо исключать эксплуатационные леса, то есть те леса, в которых допускается заготовка древесины и другие виды лесопользования. Получается, что эксплуатировать леса можно, а тушить - нет, потому что лес недоступен",- сказал эксперт.

Он уточнил, что в зонах контроля, где возможно не тушить лесные пожары, могут остаться север Якутии, север Красноярского края, дальние участки в притундровой тайге, которые очень удалены от дорог.

"Где возможно тушить с самого начала, там надо тушить", - сказал Ярошенко.

По мнению эксперта, сейчас у региона нет денег на тушение и нет четких критериев, когда тушить. Зона контроля позволяет не тушить пожары, поэтому регионы выбирают этот путь.

Он также добавил, что новые пожары, которые возникают, надо тушить пока это возможно, в том числе в контрольных зонах.

По данным Минприроды, площадь лесных пожаров составляет 2,7 миллиона гектаров, что на 12% больше, чем в прошлом году, режим ЧС введен в пяти регионах страны. По оценкам российского отделения Greenpeace, горит около 4 миллионов гектаров леса, что на 20% больше, чем в 2018 году в этот период.

Эксперт отметил, что ситуация с лесными пожарами и смогами повторяется из года в год.