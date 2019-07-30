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РИА Новости

Greenpeace заявил о необходимости сокращения зон контроля лесных пожаров

Вчера, 15:30
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© РИА Новости / Александр КряжевПожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири
Пожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири
© РИА Новости / Александр Кряжев
КОШ-АГАЧ (Алтайский край), 30 июл - РИА Новости. Зоны контроля лесных пожаров, где можно не тушить возгорание, следует сократить в два раза, сообщил РИА Новости руководитель Лесного отдела российского отделения Greenpeace Алексей Ярошенко.
Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин поручил Рослесхозу совместно с региональными ведомствами пересмотреть границы зон контроля труднодоступных лесных пожаров, чтобы снизить угрозу их перехода на населенные пункты.
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"По нашей оценке, зоны контроля должны сократиться примерно вдвое от сегодняшнего показателя. Сейчас это половина земель лесного фонда страны. По нашей оценке, разумно оставить четверть", - сказал Ярошенко.
По мнению эксперта, необходимо исключить из зон контроля окрестности населенных пунктов и территории, которые примыкают к железным дорогам, автомобильным дорогам федерального и регионального значения.
"Из зон контроля необходимо исключать эксплуатационные леса, то есть те леса, в которых допускается заготовка древесины и другие виды лесопользования. Получается, что эксплуатировать леса можно, а тушить - нет, потому что лес недоступен",- сказал эксперт.
Он уточнил, что в зонах контроля, где возможно не тушить лесные пожары, могут остаться север Якутии, север Красноярского края, дальние участки в притундровой тайге, которые очень удалены от дорог.
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"Где возможно тушить с самого начала, там надо тушить", - сказал Ярошенко.
По мнению эксперта, сейчас у региона нет денег на тушение и нет четких критериев, когда тушить. Зона контроля позволяет не тушить пожары, поэтому регионы выбирают этот путь.
Он также добавил, что новые пожары, которые возникают, надо тушить пока это возможно, в том числе в контрольных зонах.
По данным Минприроды, площадь лесных пожаров составляет 2,7 миллиона гектаров, что на 12% больше, чем в прошлом году, режим ЧС введен в пяти регионах страны. По оценкам российского отделения Greenpeace, горит около 4 миллионов гектаров леса, что на 20% больше, чем в 2018 году в этот период.
Эксперт отметил, что ситуация с лесными пожарами и смогами повторяется из года в год.
"По площади пожаров на пятую часть больше, чем было в прошлом году в это же время, но основное внимание связано с этим задымлением и оно в этом году может повториться. Пожары действуют, и все будет зависеть от направления ветра", - уточнил Ярошенко.
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