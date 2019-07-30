В Торжке объяснили, зачем снимают уложенный к приезду патриарха асфальт

ЯРОСЛАВЛЬ/МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В дорожном ремонтно-строительном управлении Торжка РИА Новости рассказали, зачем снимают асфальт, уложенный перед приездом патриарха Кирилла.

Город Торжок в Тверской области патриарх посетил 21 июля. Он совершил литургию в Борисоглебском монастыре, где присутствовали несколько тысяч верующих и губернатор региона Игорь Руденя. Пользователи паблика "Подслушано в Торжке" во "ВКонтакте" с возмущением написали, что к приезду патриарха на мосту через реку Тверцу уложили асфальт, а сейчас его уже снимают.

Руководитель ГУП "Торжокское дорожное ремонтно-строительное управление" Дмитрий Богатов заявил РИА Новости, что покрытие было временным.

"Асфальт был уложен специально к приезду патриарха. Ожидался большой наплыв паломников, и поэтому надо было сделать дорогу оперативно. Все работы были бесплатны для местного бюджета, это была спонсорская помощь", — пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что сейчас асфальт снимают, чтобы провести полноценный ремонт дороги. На работы был организован аукцион, они должны завершиться к сентябрю.