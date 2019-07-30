Фильм "Ирландец" Скорсезе откроет кинофестиваль в Нью-Йорке

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Премьера картины Мартина Скорсезе "Ирландец" с Робертом де Ниро и Аль Пачино состоится на кинофестивале в Нью-Йорке 27 сентября, сообщает Hollywood Reporter.
© Niko Tavernise/NetflixФильм "Ирландец"(2019)
© Niko Tavernise/Netflix
Фильм "Ирландец"(2019)
"Для меня большая честь, что "Ирландец" был выбран фильмом открытия Нью-Йоркского кинофестиваля", - отметил режиссер в сообщении для СМИ.
Лента основана на романе Чарльза Брандта "Я слышал, ты красишь дома" о жизни знаменитого киллера Фрэнка Ширана (Роберт Де Ниро), который незадолго до своей смерти признался в убийстве Джимми Хоффу (Аль Пачино), чье тело так и не было найдено.
"Ирландец" - девятый совместный проект Скорсезе и Де Ниро. В фильме режиссер использует новейшую компьютерную графику, чтобы "омолодить" актера в эпизодах о юности главного героя.