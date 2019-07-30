Власти Москвы предупредили об ответственности за незаконную акцию 3 августа

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Власти Москвы предлагали Либертарианской партии провести акцию 3 августа на проспекте Академика Сахарова, однако организаторы настаивали на Лубянской площади, их предупредили об ответственности в случае проведения такого мероприятия, сообщил РИА Новости первый заместитель столичного департамента региональной безопасности Василий Олейник.

Ранее пресс-секретарь Либертарианской партии Дарья Петрушенко заявила, что партия не согласна с вариантом проведения акции незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова, настаивает на Лубянской площади в качестве места проведения этого мероприятия. Позже она сообщила РИА Новости, что партия отозвала заявку на проведение акции 3 августа и прекратила переговоры с мэрией.

"Я официально их предупредил о том, что они в связи с отказом не в праве проводить данное публичное мероприятие. В случае его проведения, организаторы и участники могут быть привлечены к ответственности в связи с действующим законодательством", - рассказал Олейник.

Он уточнил, что по итогам сегодняшних переговоров организаторы отказались от предложенного правительством Москвы варианта о проведении публичного мероприятия на проспекте Академика Сахарова с установкой трибуны у дома 9 с 14.00 до 16.00 с заявленным количеством до 15 тысяч человек.

"Естественно, в случае проведения мероприятия, будут применяться меры правоохранительными органами в соответствии с законом", - отметил Олейник.