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РИА Новости

Власти Москвы предупредили об ответственности за незаконную акцию 3 августа

Вчера, 15:20
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Власти Москвы предлагали Либертарианской партии провести акцию 3 августа на проспекте Академика Сахарова, однако организаторы настаивали на Лубянской площади, их предупредили об ответственности в случае проведения такого мероприятия, сообщил РИА Новости первый заместитель столичного департамента региональной безопасности Василий Олейник.
Ранее пресс-секретарь Либертарианской партии Дарья Петрушенко заявила, что партия не согласна с вариантом проведения акции незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова, настаивает на Лубянской площади в качестве места проведения этого мероприятия. Позже она сообщила РИА Новости, что партия отозвала заявку на проведение акции 3 августа и прекратила переговоры с мэрией.
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"Я официально их предупредил о том, что они в связи с отказом не в праве проводить данное публичное мероприятие. В случае его проведения, организаторы и участники могут быть привлечены к ответственности в связи с действующим законодательством", - рассказал Олейник.
Он уточнил, что по итогам сегодняшних переговоров организаторы отказались от предложенного правительством Москвы варианта о проведении публичного мероприятия на проспекте Академика Сахарова с установкой трибуны у дома 9 с 14.00 до 16.00 с заявленным количеством до 15 тысяч человек.
"Естественно, в случае проведения мероприятия, будут применяться меры правоохранительными органами в соответствии с законом", - отметил Олейник.
По его словам, в интернете и СМИ будет размещена информация о том, что эта акция не согласована властями Москвы.
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
26 июля, 09:00
Чем грозит участие в несогласованных акциях
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Василий ОлейникМосковская городская думаМоскваОбщество
Популярные комментарии
если посмотреть на устроителей митинга, то можно увидеть они пртесты устраивают по любому подвернувшемуся поводу и без, их конкретная тема не интересует, главное результат по созданию хаоса
30 июля, 15:39
чрчитатель риа2
1300007
Эти несогласованные митинги наглядно показывают количество людей отдавших за них свои подписи. Причём это количество нужно умножить на каждого незарегистрированного кандидата. И что в итоге мы видели? В совокупности 2800 из которых минимум 30% иногородних. Сами же и подтверждают правильность выводов избиркома
30 июля, 15:34
ЯПЯрослав Погодин
1300006
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