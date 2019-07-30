Собянин рассказал об обращениях к врачам после незаконной акции в Москве

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Несколько десятков человек обратились к врачам после несанкционированного митинга в субботу, на сегодняшний день их всех выписали, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В течение дня к врачам обратились несколько десятков человек, в понедельник было двое, сегодня они выписаны", - сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

Он добавил, что пострадали также и сотрудники Росгвардии.