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РИА Новости

Собянин рассказал об обращениях к врачам после незаконной акции в Москве

Вчера, 15:19
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин у стенда "Москва - территория развития" на Московском урбанистическом форуме.
Мэр Москвы Сергей Собянин у стенда Москва - территория развития на Московском урбанистическом форуме.
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Несколько десятков человек обратились к врачам после несанкционированного митинга в субботу, на сегодняшний день их всех выписали, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"В течение дня к врачам обратились несколько десятков человек, в понедельник было двое, сегодня они выписаны", - сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.
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Он добавил, что пострадали также и сотрудники Росгвардии.
В минувшую субботу, 27 июля, в Москве прошел митинг, который не был согласован со столичными властями. По данным прокуратуры, в соцсетях распространялись призывы приходить на несанкционированную акцию к дому 13 по Тверской улице, где находится правительство Москвы. Ее организовали оппозиционеры, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за превышения числа недействительных подписей. Полиция сообщала, что на незаконной акции 27 июля были задержаны 1074 человека за различные правонарушения.
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
26 июля, 09:00
Чем грозит участие в несогласованных акциях
264001070
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Московская городская думаСергей СобянинМоскваОбщество
Популярные комментарии
Молодец, Семёныч! Гоняй их пожёстче. Надоели.
30 июля, 15:37
swkss
21000042
Сергей Семёнович, у меня во дворе на Ярославке бордюры до сих пор не мраморные. Разберитесь пожалуйста с этой халатностью.
30 июля, 15:38
Stepan Boichuk
211410015
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