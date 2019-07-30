Собянин рассказал об обращениях к врачам после незаконной акции в Москве

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Несколько десятков человек обратились к врачам после несанкционированного митинга в субботу, на сегодняшний день их всех выписали, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"В течение дня к врачам обратились несколько десятков человек, в понедельник было двое, сегодня они выписаны", - сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.
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Он добавил, что пострадали также и сотрудники Росгвардии.
В минувшую субботу, 27 июля, в Москве прошел митинг, который не был согласован со столичными властями. По данным прокуратуры, в соцсетях распространялись призывы приходить на несанкционированную акцию к дому 13 по Тверской улице, где находится правительство Москвы. Ее организовали оппозиционеры, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за превышения числа недействительных подписей. Полиция сообщала, что на незаконной акции 27 июля были задержаны 1074 человека за различные правонарушения.
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