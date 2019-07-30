Крупные пожары в Сибири сейчас тушить бесполезно, заявили в Greenpeace

КОШ-АГАЧ (Республика Алтай), 30 июл - РИА Новости. Крупные лесные пожары в Сибири сейчас тушить бесполезно, этим надо было заниматься месяц назад, заявил РИА Новости руководитель лесного отдела российского отделения Greenpeace Алексей Ярошенко.

По данным Минприроды, площадь лесных пожаров составляет 2,7 миллиона гектаров, что на 12% больше, чем в прошлом году, режим ЧС введен в нескольких регионах страны. По оценкам российского отделения Greenpeace, горит около 4 миллионов гектаров леса, что на 20% больше, чем в 2018 году в этот период.

"Крупные пожары упущены - тушить бесполезно. Можно только защищать населенные пункты, которым они угрожают. На таких площадях уже ничего не сделать. Это только дождь или снег. Справиться с такими большими площадями нельзя, тушить надо было месяц-полтора назад", - сказал Ярошенко.

Он добавил, что возникающие новые пожары надо тушить, пока это возможно, в том числе в зонах, где это необязательно и остается на усмотрение властей региона - так называемых контрольных зонах.